محاكم دبي: استمرار «الإصلاح الأسري» عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت محاكم دبي استمرار جلسات الإصلاح الأسري عن بعد. وأوضحت آلية حضور الجلسات للأخذ بأيدي الطرفين، وصولاً إلى اتفاق ملزم ينهي خلافاتهما بالتراضي، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية، مشيرة إلى أنه في حال عدم الوصول إلى حل بينهما، تحال الطلبات إلى المحكمة ذات الاختصاص، بناء على طلب الطرفين أو أحدهما.

وقالت إن الآلية المعتمدة لحضور جلسات الإصلاح الأسري تبدأ بتسجيل الطلب بنجاح، وبعد أن يقوم العميل بتسجيل بيانات الملف والموضوع عبر خدمة المشتركين، وحصوله على اسم المستخدم وكلمة المرور، يتم إرسال بريد إلكتروني للعميل بتأكيد نجاح عملية التسجيل، وأنه سيتم تزويد المتعامل بالموعد خلال يومي عمل، عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف بتحديد الموعد، وفي يوم الموعد المحدد، يقوم الموجّه الأسري بالتواصل «عن بعد» مع المدعي «فاتح الملف»، ومن ثم تستمر جميع الجلسات عن بعد.

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