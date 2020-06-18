اتفاقية لتعزيز تنافسية دبي عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مع مكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي، اتفاقية تعاون عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في دعم وتطوير وتعزيز تنافسية إمارة دبي والوصول بالإمارة إلى موقع متقدم على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية، وتفعيل الورش التوعوية والدورات التخصصية التي سيعقدها مكتب دبي للتنافسية لموظفي إقامة دبي في مجال التنافسية، كما سيعمل المكتب ضمن الاتفاقية على متابعة المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في «إقامة دبي» وتحليلها فنياً لربطها بمؤشرات التنافسية العالمية.

وقع الاتفاقية «عن بعد» من جانب «إقامة دبي» اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن جانب مكتب دبي للتنافسية هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي.

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