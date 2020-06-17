هل التوصيل المنزلي للبضائع أو الأطعمة ينقل عدوى كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة،أنه بخصوص إحتمالية الإصابة بمرض كوفيد 19 نتيجة انتقال الفيروس عن طريق التوصيل المنزلي للبضائع أو الأطعمة أن المعروف والمثبت علميًا أن مرض كوفيد 19 ينتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال المباشر من شخص لآخر، واحتمالات نقله من خلال لمس الأسطح قليلة، لذا من الوارد أن ينتقل من خلال الأكياس أو العلب المغلفة خلال التوصيل، الأمر الذي يحتم اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل تجنب الاتصال المباشر عند التوصيل، والتأكد من تنظيف اليدين، والتخلص من الأكياس والعلب وغيرها.

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