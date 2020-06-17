الإمارات تعدل إجراءات دخول كبار السن للمرافق العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء تعديل إجراءات دخول كبار السن للمرافق العامة.

وقالت الدكتورة آمنة الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال إحاطة إعلامية بشأن كورونا إن حكومة الإمارات مستمرة بتحديث إجراءاتها وقراراتها بناءً على آخر المعطيات والدراسات، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الأطراف، حيث تم الإعلان عن تحديث إجراءات الدخول لمراكز التسوق والجمعيات والسوبرماركت، بالإضافة إلى المطاعم والمنشآت الرياضية، وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، وذلك من خلال تغيير الحد الأعلى للعمر، والذي حُدد سابقاً بـ 60 عامًا، حيث سيتم اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو السماح بدخول الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا، مع الاستمرار بالسماح بدخول الإطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

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