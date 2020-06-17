إنقاذ حياة مريض تعرض لنزيف داخلي شديد وغيبوبة

المصدر: دبي- البيان

أسهم التدخل السريع والتعامل المهني من الفريق الطبي في مجموعة مستشفيات السعودي- الألماني في الدولة، والتعاون والتنسيق بين فرعي المجموعة في كل من عجمان ودبي من إنقاذ مسن آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 69 عاماً.

وتكلل المجهود، الذي بذله الفريق الطبي، خلال 24 ساعة متواصلة، والسرعة في إجراء العملية بفرع عجمان بالنجاح والسلامة، رغم معاناة المريض من أمراض الشيخوخة، واعتلال القلب والأوعية الدموية، ووجود تجمع دموي كبير خلف الغشاء البريتوني، وتكلسات بالشريان الأورطي البطني، وشرايين الحوض الرئيسية، بالإضافة إلى قرحة بجدار شريان الحوض الرئيسي الأيمن، وجلطة في الشريان السباتي وانخفاض نسبة الهيموجلوبين إلى 6.5 فقط.

وقام الدكتور محمد رأفت أخصائي جراحة الأوعية الدموية بإجراء قسطرة لشرايين الحوض، وتركيب دعامة مغطاة لإغلاق القرحة النازفة، والمحافظة على تدفق الدم بصورة طبيعية، ما كان له أثر كبير في تحسن حالة المريض تحسناً سريعاً خاصة في المؤشرات الحيوية، مع عودة الهيموغلوبين لمستواه الطبيعي، وكانت معجزة بكل المقاييس الطبية أن ينجو المريض من الموت رغم كل هذه الأعراض، ولكن قدرة الله تعالى فوق كل تصور، وهذا ما أكدته الدكتورة ريم عثمان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الدولة، مضيفة أن الفريق الطبي بذل جهداً كبيراً للحفاظ على حياته، حيث كان الأطباء والممرضون في صراع مع الوقت، الذي لم يكن في صالح المريض إطلاقاً، وأشادت الدكتورة ريم عثمان بجاهزية قسم العناية المركزة، واستعداد كادرها الطبي وقسم جراحة الأوعية بكل التجهيزات والمعدات اللازمة لاستقبال الحالات الحرجة في أي وقت، وهنأت الفريق الطبي على إنجازه الكبير، وأكدت ثقتها بالكادر الطبي والتمريضي والإداري بالمجموعة.

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