«الشارقة الخيرية» تخفف أوجاع 600 مريض خلال 5 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها تكفلت بنفقة علاج 600 حالة مرضية خلال النصف الأول من العام الجاري، عن طريق خدمة «خير» الإنسانية المعهودة بالمساعدات العلاجية على مدار العام للحالات المرضية المسجلين بكشوف الجمعية، مجددة دعوتها إلى كافة الحالات المرضية من المحتاجين في جميع إمارات الدولة إلى التقدم بطلب المساعدة للعلاج عبر رابط المساعدات على الموقع الإلكتروني بما يوفر عليهم الوقت والجهد بدلاً من لجوئهم إلى مكاتب الجمعية.

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وذكر عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن: «مساعدات خدمة خير الإنسانية توفر العلاج للحالات المرضية بمختلف مسمياتها ونسعى بدعم المتبرعين إلى تخفيف أوجاع المرضى من الفئات الفقيرة والمحتاجين الذين لا يملكون نفقات العلاج، مؤكداً أنه يتم التركيز بشكل رئيسي على المرضى المصابين بالأمراض المزهقة والتي يسبب تأخر علاجها إلى موت المريض أو تعرضه لمضاعفات أشد خطراً، وتشمل الأمراض الوبائية والمزهقة للنفس كالتهابات الكبد الوبائي والأمراض السرطانية والفشل الكلوي وعمليات زراعات الكبد والقلب المفتوح والقسطرة وعمليات العيون، إلى جانب الولادة المتعسرة والقيصرية وحضانات الأطفال حديثي الولادة الذين هم بحاجة إلى رعاية صحية، وكذلك العمليات الجراحية وعمليات العيون وتركيب الأطراف الصناعية وزراعة القرنية وتركيب الدعامات والسماعات واستئصال الأورام، وعمليات تبديل المفاصل وتصحيح انحراف القدم، والتي تمثل تكاليفها عبئاً على الفقراء الذين يعجزون عن توفيرها وعلاج أنفسهم، فتقوم الجمعية من خلال دعم المحسنين وتبرعاتهم لمشروع علاج المرضى بالتكفل بنفقات العلاج عن الحالات المرضية التي حصلت على موافقات من لجنة المساعدات».

وأوضح أنه تم التكفل بعلاج 600 حالة مرضية، شملت أعداد كبيرة من الحالات التي تعاني أمراضاً سرطانية.

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