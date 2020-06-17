68 ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال كهرباء الشارقة خلال 5 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه الشارق، أن مركز الاتصال التابع للهيئة استقبل أكثر من 68 ألف مكالمة خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو الماضي للاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الهيئة إلكترونياً والإجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات وتقديم المقترحات والبلاغات، وذلك مقابل 55879 مكالمة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير وسائل للتواصل مع المشتركين والتعرف على متطلباتهم وتلبيتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة فتح قنوات اتصال مستمرة وعلى مدار الساعة مع المشتركين.

وأشار إلى أن مركز الاتصال بالهيئة يعتبر ركيزة أساسية في التواصل مع المشتركين، وتعمل الهيئة باستمرار على تطويره وفق أفضل المواصفات العالمية واستخدام التقنيات الحديثة، حيث تم استقبال 11262 استفساراً وملاحظة في الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي من خلال خدمة التواصل عبر «الواتس أب» على الخط الساخن 8007392 والتي وفرتها الهيئة للتيسير على المشتركين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

كما تعمل الهيئة على تطوير العمليات التشغيلية والفنية، ومراقبة الشبكة الكهربائية وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة وإجراء جميع المناورات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن نسبة الاستفسارات الواردة لمركز الاتصال خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي زادت لتصل إلى أكثر من 68 ألف استفسار وملاحظة مقابل 55879 مكالمة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث تم تحويل كثير من الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشتركين إلى خدمات إلكترونية، مما زاد من الاستفسارات عن كيفية استخدام هذه الطرق الحديثة».

وإلى ذلك كشف مدير إدارة مركز الاتصال في هيئة كهرباء ومياه الشارقة شريف الأحمد، أن المركز يستقبل متوسط حوالي 550 مكالمة يومياً تتنوع ما بين المقترحات والشكاوى والاستفسارات وتحديث البيانات، مشيراً إلى أن استراتيجية مركز الاتصال بالهيئة تعتمد على التحول في استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع المشتركين على الاستفادة من التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها الهيئة وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وبين أن تحويل نظام استقبال المكالمات إلى نظام إلكتروني بحيث يستقبل الشكاوى والمقترحات ويحولها مباشرة إلى الجهة المعنية لإصلاح العطل أو التعامل مع المقترحات ساهم بشكل كبير في سرعة الاستجابة، كما تحرص الهيئة على تنمية مهارات العاملين في مركز الاتصال من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من الأفكار المبتكرة التي تم تنفيذها حتى يكون مركز الاتصال بعد تنفيذ خطة التطوير نموذج فريد ومتميز في خدمة المشتركين في أسرع وقت وبأفضل جودة ممكنة.

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