"التنمية الأسرية" تنظم ندوة عن الصحة النفسية لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة عن بعد عبر التقنيات الحديثة بعنوان "الصحة النفسية لكبار المواطنين خلال الأزمة"، انطلاقاً من ارتباط المؤسسة بتطلعات استراتيجية محور التنمية الاجتماعية والمعنية بتوفير حياة كريمة لكبار المواطنين، وفي إطار حرصها واهتمامها بهم وإيماناً منها بأهمية دورهم في المجتمع واستمراراً لخدماتها لهذه الفئة القديرة في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت مريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات وتطوير برامج وتخصيص خدمات اجتماعية لفئة كبار المواطنين الذين توليهم حكومتنا الرشيدة الأولوية الاستراتيجية، لما لهذه الفئة القديرة من فضل في بناء الوطن ونهضته.

وأشارت الرميثي إلى أن اهتمام المؤسسة بفئة كبار المواطنين يأتي انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم الشامل لكبار المواطنين، وتعزيز صلة الأبناء بهم، وتوعية الأسر بالمتطلبات والاحتياجات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للمراحل العمرية المتقدمة، وبما يضمن اندماج هذه الفئة في المجتمع مع فئات عمرية مختلفة، وتوفير حياة كريمة وآمنة لأفرادها.

وتهدف المؤسسة من خلال سلسلة خدماتها وبرامجها عن بعد لكبار المواطنين إلى دعم الحياة الاجتماعية الكريمة لهم، وتبني حقوقهم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتأكيد دور الأسر تجاههم لدمجهم في المجتمع، وتعزيز آليات اندماجهم في الحياة الاجتماعية مع فئات عمرية مختلفة، ورفع الروح المعنوية لديهم خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة، إضافة إلى تجديد نشاطهم وإعادة الحيوية والبهجة إلى نفوسهم، وإكساب أسرهم مهارات وأسس التعامل معهم للمحافظة على صحتهم وسلامتهم وأمانهم واستقرارهم، وتوفير المتطلبات والاحتياجات النفسية والصحية والاجتماعية لهم.

كما تعمل المؤسسة على استثمار علاقاتها الاستراتيجية مع الشركاء لتسهيل حصول كبار المواطنين على احتياجاتهم المتنوعة، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، وتتواصل المؤسسة باستمرار مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم وعلى صحتهم وتفقد احتياجاتهم، والتأكد من مدى التزامهم بالتدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم.

وقدمت ورشة الصحة النفسية لكبار المواطنين خلال الأزمة الدكتورة بنة يوسف بوزبون، خبير نفسي واجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية، بحضور عدد كبير من كبار المواطنين الذين تفاعلوا بشكل إيجابي في الورشة.

وسلطت الورشة الضوء على عدة محاور منها "المناعة النفسية خط الدفاع الأول"، و"المناعة الجسدية لدى كبار المواطنين"، و"تعزيز أهمية دور كبار المواطنين في مواجهة الأزمة"، و"تأثير الأزمة والحجر المنزلي في المناعة النفسية والجسدية"، و"آليات التعامل مع بعض كبار المواطنين من ذوي الظروف القاهرة "، إضافة إلى " العلاج المعرفي السلوكي وتطبيقات عملية لمواجهة الأزمة".

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