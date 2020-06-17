محاضرة حول مستقبل العمل الشرطي في «عالم فوكا»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، محاضرة «عن بعد» حول مستقبل العمل الشرطي في «عالم فوكا» وخصائصه وتحدياته، والتوجهات الحديثة وأثرها على مستقبل العمل الشرطي ودور القيادة المرنة والمهارات المطلوبة.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام الأكاديمية بتعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة دبي في تحقيق الدور الرئيسي لإثراء وتطوير العملية التعليمية والتدريبية.

وتحدث في المحاضرة الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور فواز أبو ستة مدير البرامج بمركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي.

وركزت المحاضرة على كيفية استخدام التفكير الناقد لمواجهة المتغيرات وأساسيات التخطيط بالسيناريوهات وبناء القدرات المؤسسية لمواجهة عالم الفوكا. وتأتي المحاضرة في إطار اهتمام الأكاديمية بتعريف منتسبي شرطة أبوظبي بمجالات المعرفة ومواكبة التطورات في مجال العمل الشرطي والأمني.

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