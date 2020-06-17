الإمارات تعلن تفاصيل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الامارات اليوم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عن تفاصيل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين، حيث واعتباراً من الثلاثاء المقبل سيسمح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات في مواجهة «كوفيد 19».

وقال سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات : يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة "منخفضة الخطورة"، ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة "عالية الخطورة.

وأضاف الظاهري: يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة "متوسطة الخطورة" في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية.

وتابع: تم وضع بعض الاشتراطات والإجراءات للراغبين في السفر للخارج بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم تحديث هذه الإجراءات بصورة دورية، وبناءً على مستجدات الأحداث والوضع الصحي، وقد تم تقسيم الدول إلى ثلاثة فئات.

وقال: سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، وهو يعتمد على عدد من المحاور مثل الصحة العامة، والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وواصل : يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة "منخفضة الخطورة"، ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة "عالية الخطورة.

وأكد الظاهري: يجب على المواطنين و المقيمين في الدولة تسجيل طلب من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإلكتروني، والتسجيل في خدمة تواجدي قبل السفر.

وقال: يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة "متوسطة الخطورة" في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية.

وأضاف: سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، يعتمد على عدد من المحاور مثل الصحة العامة، والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

كما أكد الظاهري أنه يجب إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر ، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المسافر إليها، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر، ويجب إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق "الحصن" للجهات المعنية في المطارات ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وأردف الظاهري: لن يسمح بالسفر للأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاماً، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتابع الظاهري: يجب على المواطنين و المقيمين في الدولة تسجيل طلب من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإلكتروني، والتسجيل في خدمة تواجدي قبل السفر

وأشار الظاهري إلى أنه يجب يجب الحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر ، ويغطي الوجهة المسافر إليها.

وأوضح: يجب إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر ، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المسافر إليها، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر، ويجب إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق "الحصن" للجهات المعنية في المطارات ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وأكد الظاهري: لن يسمح بالسفر للأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاماً، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظاً على سلامتهم

وتابع : يجب التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار ، لفحص درجة الحرارة، حيث سيتم عزل الحالات التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، وفي حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس كوفيد 19 سيتم منعه من السفر ، وذلك حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين.وتابعى : ويتم السماح بالسفر لوجهات تم تحديدها بناءً على تصنيف اعتمد على منهجيه متبعة في توزيع الدول بناءً على اشتراطات قبل المغادرة وعند الوصول للوجهة وبعد العودة. د. سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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