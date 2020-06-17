الإمارات تعلن شفاء 676 حالة وتسجيل 382 إصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 39000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 43364 حالةوحالتان وفاة.

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