صندوق الزكاة يعتمد 10 ملايين درهم لمشروع «اقرأ»

المصدر: دبي - البيان

اعتمد صندوق الزكاة 10 ملايين و850 ألفاً و623 درهماً لمشروع طلبة العلم الإلزامي «اقرأ»، استفاد منها أكثر من 6225 طالباً وطالبة في الدولة، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك وفق الشروط، التي حددها الصندوق، وتلبية لرغبات المزكين، الذين حددوا توجيه أموال زكواتهم إلى دعم الطلاب.

وحول الموضوع قال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: «إن مشروع «اقرأ» من أوائل المشاريع، التي عمل عليها الصندوق منذ انطلاقته الأولى؛ لإيماننا العميق بأهمية التعليم والارتقاء به.

ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للفئات المستحقة، وانعكاساته الإيجابية على الأسرة والمجتمع، ولذلك يُصنف المشروع من أهم المشاريع، التي يعمل عليها الصندوق، ضمن مصرف الفقراء والمساكين، حيث يهدف المشروع إلى رفع المعاناة عن الطلبة المحتاجين، وتوفير جو آمن لطلاب العلم داخل الدولة حتى لا يشغلهم أمر توفير مصاريف الدراسة عن تحصيل العلم».

وأشار المهيري إلى أن الصندوق يقوم من خلال مشروع «اقرأ» بتوفير كل المصاريف الدراسية، التي يحتاج إليها طلبة المدارس غير القادرين على تحملها، وذلك بعد التأكد من خلال لجنة البحث الاجتماعي من وضعهم الاقتصادي، وعدم مقدرتهم على الوفاء بالمصاريف، كما شملت تكاليف أجهزة الحاسب الآلي دعماً للمستحقين لها ضمن مشروع «التعلم عن بعد»، الذي أطلقته وازرة التربية والتعليم.

ونوه بأن هناك عدداً كبيراً من الطلاب والآباء المتعذرين عن سداد الأقساط والرسوم الدراسية لا يعلمون أن الصندوق يقدم هذه المساعدة الطلابية، وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقدم بالطلب يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة، كما أن تقديم الطلب وجميع إجراءاته اللاحقة تتم بصورة إلكترونية، بدءاً من زيارة المستفيد لصفحة حجز المواعيد على الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة.

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