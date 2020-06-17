تفاصيل الاحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد حكومة الإمارات اليوم الأربعاء الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

كما يتم الإعلان اليوم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات في تمام الساعة 9.30 مساءً عن تفاصيل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين، حيث واعتباراً من الثلاثاء المقبل سيسمح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات في مواجهة «كوفيد 19».

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 39000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 43364 حالةوحالتان وفاة.

وقال سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات : يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة "منخفضة الخطورة"، ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة "عالية الخطورة.

وأضاف الظاهري: يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة "متوسطة الخطورة" في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية.

وتابع: تم وضع بعض الاشتراطات والإجراءات للراغبين في السفر للخارج بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم تحديث هذه الإجراءات بصورة دورية، وبناءً على مستجدات الأحداث والوضع الصحي، وقد تم تقسيم الدول إلى ثلاثة فئات.

وقال: سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، وهو يعتمد على عدد من المحاور مثل الصحة العامة، والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وواصل : يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة "منخفضة الخطورة"، ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة "عالية الخطورة.

وأكد الظاهري: يجب على المواطنين و المقيمين في الدولة تسجيل طلب من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإلكتروني، والتسجيل في خدمة تواجدي قبل السفر.

وقال: يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة "متوسطة الخطورة" في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية.

وأضاف: سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، يعتمد على عدد من المحاور مثل الصحة العامة، والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

كما أكد الظاهري أنه يجب إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر ، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المسافر إليها، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر، ويجب إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق "الحصن" للجهات المعنية في المطارات ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وأردف الظاهري: لن يسمح بالسفر للأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاماً، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتابع الظاهري: يجب على المواطنين و المقيمين في الدولة تسجيل طلب من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإلكتروني، والتسجيل في خدمة تواجدي قبل السفر

وأشار الظاهري إلى أنه يجب يجب الحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر ، ويغطي الوجهة المسافر إليها.

وأوضح: يجب إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر ، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المسافر إليها، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر، ويجب إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق "الحصن" للجهات المعنية في المطارات ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وأكد الظاهري: لن يسمح بالسفر للأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاماً، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظاً على سلامتهم

وأضاف الظاهري: يجب التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار ، لفحص درجة الحرارة، حيث سيتم عزل الحالات التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، وفي حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس كوفيد 19 سيتم منعه من السفر ، وذلك حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين.وتابعى : ويتم السماح بالسفر لوجهات تم تحديدها بناءً على تصنيف اعتمد على منهجيه متبعة في توزيع الدول بناءً على اشتراطات قبل المغادرة وعند الوصول للوجهة وبعد العودة. د. سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقالت د. فريدة الحوسني المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات: إن الظروف الجديدة مع تخفيف الإجراءات وعودة الأنشطة والأعمال في معظم القطاعات تفرض علينا أسلوب ونمط حياة جديد، والأهم من ذلك تحتم علينا التحلي بالمسؤولية في اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد في العمل أو المرافق العامة، أو حتى المسؤولية مع العائلة في المنزل.

وأضافت : هناك أربعة محاور أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار في الفترة الحالية، وهي الاستمرار في وقاية أنفسنا وعائلاتنا، وتقوية الجسم وتعزيز المناعة الصحية، وتعزيز الوعي الصحي الأسري، والمتابعة الطبية المستمرة.

وقالت د. فريدة : بينت العديد من الدراسات فعالية الكمامات في تقليل سرعة انتشار المرض، وتختلف فعاليتها من نوع لآخر، والأفضل والشائع لدى الكثير استخدام الكمامات الطبية أو الجراحية، والتي تعد وسيلة فعالة للوقاية من الفيروس.

وأكدت د. فريدة :يمكن استخدام الكمامات القماشية، والتي تفي بالغرض في حال عدم توفر الكمامات الجراحية، ويُفضل أن تكون مصنوعة من القطن، وتتكون من أكثر طبقة، مع التأكد من غسلها بعد كل استخدام.

وواصلت د. فريدة : ما زالت الدراسات بخصوص العلاجات الداعمة مثل البلازما التي تم الإعلان عنها جديدة وقيد التقييم وفي طور الدراسات السريرية للتأكد من فعاليتها، وسيتم نشر النتائج فور انتهاء هذه الدراسات.

وأكدت د. فريدة أن المثبت علميًا أن مرض كوفيد19 ينتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال المباشر من شخص لآخر، واحتمالات انتقاله من خلال لمس الأسطح قليلة، لذا من الوارد أن ينتقل من خلال الأكياس أو العلب المغلفة خلال التوصيل.

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