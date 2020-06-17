استعراض مشروع تطوير المنطقة الصناعية الـ10 في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أثنى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، على أطر التعاون والتنسيق الكامل والقائم بين الشرطة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والرامي إلى تعزيز مرتكزات التقدم والتطور الشامل في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية بالإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة الشارقة.

واستعرض الاجتماع مشروع تطوير المنطقة الصناعية الـ10 بمدينة الشارقة، لرفع كفاءة البنية التحتية، ووضع التصور الشامل للمنظومة الأمنية، بما يتماشى مع التطور، الذي ستشهده المنطقة مستقبلاً.

حرص

وأكد اللواء الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تطوير آلية عمل المنظومة الأمنية، لتتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وتمكين بيئة الأعمال فيها من القيام بدورها على أكمل وجه، وذلك بما يتوافق مع رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في مجال تحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز الشعور العام بالأمن والأمان بين أفراد المجتمع. كما أشاد قائد عام شرطة الشارقة، بالجهود المقدرة التي تبذلها المؤسسات والجهات الحكومية بإمارة الشارقة، من أجل تطوير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالإمارة.

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