الإمارات تدعم المنظمة البحرية الدولية لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع البحري

المصدر: أبوظبي ـ وام

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة العمل وحث الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية «IMO» على اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات القادمة لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع البحري والمساهمة في دعم قرار الجمعية من جهة، وكذلك تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

يأتي ذلك دعماً لشعار المنظمة المعتمد في عام 2019 «تمكين المرأة في المجتمع البحري» وكذلك استكمالاً للقرار A.1147 31 الذي شاركت دولة الإمارات في إعداده العام الماضي وتم اعتماده من جمعية المنظمة البحرية الدولية بعنوان «الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من المعوقات للمرأة في القطاع البحري».

إلى ذلك شارك محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في عدة اجتماعات مرئية «عن بعد» لوضع التصور الأولي لتحقيق الهدف المنشود من هذا القرار حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ، على إعداد خارطة للطريق تتضمن مقترحاً لتأسيس شبكة تواصل مفتوحة العضوية لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة لتكون ملتقى ومنصة اتصال من أجل تبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري.

وتشجع المنظمة الأعضاء والهيئات الفرعية ذات الصلة على أهمية مراعاة التوازن بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز بيئة آمنة للمرأة في القطاع البحري، ودمج هذه الاعتبارات في عملها. وحث الحكومات والإدارات البحرية والقطاع الخاص لإزالة المعوقات أمام المرأة من خلال التعرف على القيود القائمة والتغلب عليها في جميع جوانب القطاع البحري، ولا سيما التوظيف والتدريب وبناء القدرات والتعاون التقني والترقيات، حتى تتمكن كافة النساء من المشاركة الكاملة والآمنة في جميع أنشطة المجتمع البحري.

بالإضافة إلى تعزيز الجهود لجمع البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاع البحري وتحليلها ويحدد الثغرات ووضع السياسات التي تهدف إلى إزالة الحواجز وزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع والتأكيد على أهمية التواصل في المنظمة لتعزيز الأهداف التي تبنتها المنظمة البحرية الدولية من خلال الاجتماعات المنتظمة وتطوير مبادرات ملموسة بشأن تمكين المرأة، وكذلك المساواة بين الجنسين في المنظمة وفي المجتمع البحري برمته على أساس الحوار المفتوح والمشاركة الأوسع نطاقاً بين جميع الأعضاء.

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