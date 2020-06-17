«شخبوط الطبية» تستأنف تقديم الخدمات لمرضى الأنف والأذن والحنجرة

المصدر: أبوظبي - وام

تستأنف مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع مايو كلينك، تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأنف والأذن والحنجرة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

وتبدأ الأسبوع المقبل في إجراء جراحات زراعة قوقعة الأذن باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في هذا المجال، وسط تطبيق صارم للإجراءات الوقائية، التي تضمن سلامة المريض، وفرق الرعاية الصحية من انتقال الأمراض المعدية.

وقال الدكتور موندي حماد استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إن «الكوادر الطبية والتمريضية والمساندة مستعدة تماماً لاستقبال المرضى المؤهلين لزراعة قوقعة الأذن، مشيراً إلى أن استئناف زراعة القوقعة جاء بعد اتخاذ كل الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المرضى».

وتقدم عيادة الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية العديد من الخدمات العلاجية الجراحية، منها زراعة سماعات الأذن الوسطى، وزراعة جسر العظام للمرضى البالغين، وترقيع الطبلة باستخدام المنظار الجراحي وغيرها.

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