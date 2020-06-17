استعراض نسب إنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

ناقشت اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئية لإمارة عجمان، خلال اجتماعها التحديات التي تم رصدها إثر جائحة «كورونا» والقطاعات التي برز دورها في إدارة الأزمات والكوارث، ونسب الإنجاز في مشاريع تطوير البنية التحتية، وجاهزية البدء في مشروع شارع الشيخ عمار والانتهاء من مشروع جسر الراشدية 2021، إضافة إلى قائمة مشاريع قطاعي الصحة والبيئة.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة، خلال الاجتماع على الدور الذي لعبته القطاعات في إدارة الأزمات والكوارث، وأهم النقاط الإيجابية والتحديات التي تم رصدها خلال جائحة «كوفيد 19».

وبين أن الجائحة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، ولكن برزت خلالها جوانب إيجابية، إذ تم الاعتماد على مختلف التطبيقات لقنوات التواصل المرئي التي وفرت الوقت والجهد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض السلع والقيم الإيجارية.

وأشار إلى أن من أبرز الإيجابيات هي ارتفاع مؤشر إنتاجية الفرد اليومية وعدم تأجيل الأعمال اليومية، بالتزامن مع ارتفاع نسبة رضا العملاء عن الخدمات الذكية مع استمرار توجه الدوائر الحكومية في مواصلة العمل عن بُعد، مشدداً على الاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية ودراسة عمل قوانين لتنظيم العمل عن بُعد.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي أهمية الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتي تتطلب الالتزام بالبرامج الزمنية، وأعلن عن جهوزية البدء في مشروع شارع الشيخ عمار والانتهاء من مشروع جسر الراشدية مطلع 2021.

ونوه إلى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الصحة العامة والبيئة في الالتزام بإنجاز الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمنشآت الغذائية والصحية، والجهود الحثيثة لدائرة البلدية والتخطيط مع شركائها الاستراتيجيين في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

وأوصى جميع الأعضاء بالاستمرارية في متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التي ناقشتها اللجنة في القطاعات كافة، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مشاريع عجمان الحيوية التي وضعتها ضمن استراتيجيتها للتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة.

ومن جهته استعرض المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام هيئة النقل في عجمان، الإجراءات المتخذة في الهيئة لضمان استمرارية توفير الخدمات للمجتمع في ظل أزمة جائحة كورونا، ومنها تحويل غرفة التحكم ومركز خدمة العملاء والبدالة في هيئة النقل للعمل عن بُعد، والتي تؤكد على الجهود المبذولة للمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي بالهيئة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل حصولهم على الخدمات.

ومن جانبه ألقى الشيخ عبد العزيز بن ناصر النعيمي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الضوء على الزيادة الملحوظة في تداولات البيع والشراء علي الأراضي.

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ التوصيات التي اعتمدتها، والقيام بالزيارات الميدانية للمشاريع للإطلاع على مخرجاتها.

وفي ختام الاجتماع ثمن رئيس اللجنة جهود الأعضاء في متابعة قرارات وتوصيات الاجتماعات الخاصة باللجنة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

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