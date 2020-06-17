شرطة رأس الخيمة تطلق حملة توعوية للعمال

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بقسم توعية المجتمع الحملة التوعوية الرئيسية «العمال بين الحقوق والواجبات» تحت شعار «التزامك يجنبك المخالفة».

وذلك على مستوى الإمارة بهدف توعية الفئة العاملة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال العمل في المنشآت العامة والخاصة ممن يعملون تحت أشعة الشمس مباشرة وفقاً للقرار الوزاري بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في ساعات الظهيرة خلال الفترة من 15 يونيو الحالي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن: «الحملة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة شرائح المجتمع التي من ضمنها شريحة فئة العمال التي تعد من أهم الفئات بالمجتمع وتعد شريكة في بنائه وتطوره والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال توجيه الاهتمام لهم وتوجيههم وتوعيتهم لحياة آمنة وسعيدة، سعياً لتحقيق إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة وتعزيز الأمن والأمان».

ومن جانبه أشار المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع إلى أن الفريق بالتنسيق مع الأفرع الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة سينفذ الحملة التوعوية من خلال تنظيم زيارات ميدانية واسعة على كل أماكن تجمع العمال في مساكنهم ومقرات عملهم المختلفة والمحلات التجارية التي يرتادها العمال.

بالإضافة إلى التجمعات في حال مشاهدتها من جانب الدوريات المجتمعية، حيث سيقوم الفريق بتقديم النصح والإرشاد بعدة لغات: «العربية، الإنجليزية، الأوردو»، والتي ترتكز حول عدد من المحاور الرئيسية لتجنبها وحمايتهم من الوقوع في طائلة القانون والمخالفات وتتمثل في مجملها بالالتزام التام بالقوانين والتعليمات العامة والخاصة والابتعاد عن اتخاذ السلوكيات والظواهر السلبية التي تؤثر عليهم وعلى المجتمع، حرصاً على نشر الوعي بين هذه الفئة وتعريفهم بها وتطبيقها والتأكيد عليها من أجل توفير أفضل ظروف العمل للجميع ولتحسين جودة الحياة الخاصة بهم سواء المرتبطة منها بمجال عملهم أو بأوضاعهم ضمن مختلف الأوقات، فضلاً عن نشر التوعية الإلكترونية ضمن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة رأس الخيمة.

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