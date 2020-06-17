26 ألف رسالة تلقتها محاكم رأس الخيمة من متعامليها عبر «الواتساب»

المصدر: رأس الخيمة - وام

كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تلقيها 25840 ألف رسالة تضمنت استفسارات للمتعاملين وإنجاز خدمات لهم في 60 يوماً من خلال خدمة «أمورك سهالات» عبر تطبيق «الواتساب» وذلك ضمن خطة الاستجابة السريعة لتقديم جميع خدمات المحاكم «عن بعد» حفاظاً على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «يأتي إطلاق خدمة «الواتساب» ضمن خطة التوسع في قنوات التواصل مع متعاملي المحاكم وتقديم جميع خدمات المحاكم «عن بعد» في ظل الظروف الحالية لتسهيل الحصول على خدمات الدائرة لمن يصعب عليهم استخدام الخدمات الذكية للدائرة والارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم والسرعة في حصولهم على المعلومات والخدمات. لافتاً إلى أن المحاكم خصصت لكل خدمة بالدائرة رقماً خاصاً لتلقي استفسارات الجمهور عبر تطبيق «الواتساب».

وأضاف أن: «الخدمة تتميز بسرعة تلقي الاستفسارات من المتعاملين والردود الفورية عليهم وكذلك إرسال المستندات وتوفير كل ما يحتاجه العميل من بيانات ومعلومات وإجراءات المحاكم وإنجاز الخدمة له ما ساهم في اختصار الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة، حيث يقدر توقيت الرد على المتعامل بـ3 إلى 5 دقائق وتحقيق نسبة 100% في الرد على جميع الاستفسارات الواردة والخدمات المنجزة ما يعكس مدى نجاح هذه الخدمة والإقبال اللافت من قبل جمهور المتعاملين».

وأوضح أن إجمالي الخدمات والاستفسارات المقدمة عبر تطبيق «الواتساب» بلغت 25840 خدمة واستفساراً منها 14815 استفساراً تم الرد عليها و11025 خدمة تم إنجازها، مشيراً إلى أن عدد الخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها المحاكم عن بعد بلغ 285 خدمة، إضافة إلى توفير 9 قنوات خصصتها الدائرة للتواصل وتلقي معاملات المتعاملين للتسهيل على جميع شرائح المجتمع للوصول إليها.

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