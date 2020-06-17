دائرة القضاء في أبوظبي تقدّم الاستشارات المتخصصة عن بُعد

المصدر: أبوظبي - وام

يقدم مركز رؤية المحضونين بدائرة القضاء في أبوظبي خدمة الاستشارات النفسية والاجتماعية عن بُعد، ضمن برنامج الخدمات ذات الاختصاص النوعي، الذي يهدف إلى الإسهام في حل المشكلات والآثار السالبة الناتجة عن الطلاق، من خلال التواصل المرئي مع الأسر وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهم على تجاوز التحديات والتغلب عليها، بما يسهم في المحافظة على الصحة النفسية للأطفال المحضونين.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لضمان حماية حقوق الطفل وعدم المساس بها، بما يحقق التنشئة السليمة التي تعود بالنفع على المجتمع.

وتتيح دائرة القضاء تقديم طلب خدمة الاستشارات النفسية والاجتماعية عبر التطبيق الذكي، وذلك أمام جميع متعاملي مركز رؤية المحضونين بفروعه في أبوظبي والعين والظفرة، تجسيداً لدورها المجتمعي وجهودها لتمكين ذوي المحضونين من تحقيق التوازن الأسري بما ينعكس على صحة وسلامة أفراد الأسرة.

وتتمثل أهمية برنامج الاستشارات الذي يحقق التوجهات الاستراتيجية للدائرة في صيانة الحقوق والإسهام في تحقيق استقرار وأمن المجتمع، عن طريق استخدام الأساليب العلمية لدراسة وتشخيص وعلاج المشكلات الأسرية، ووضع خطط العلاج المناسبة حسب فردية كل حالة، من قبل متخصصين في تقديم الدعم التربوي لأولياء الأمور والأبناء مع توفير سبيل آمن لمواجهة المشكلات الاجتماعية والأزمات الأسرية والتعامل معها بسرية تامة، بما يحقق الأهداف المنشودة.

ويدعم البرنامج تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال المحضونين من خلال التركيز على صحتهم النفسية واستمرار التواصل مع ذويهم ووضع الخطط التربوية والسلوكية والعلاجية المناسبة للمحضونين، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للآباء والأمهات لتجاوز الخلافات، والتعاون المشترك بينهم لمصلحة الأبناء، وأيضاً تأهيلهم للتكيف مع الظروف الحالية وتعزيز العلاقة الوالدية الفعالة بشكل إيجابي.

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