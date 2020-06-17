فاطمة بنت مبارك: سنحصد قريباً ثمار التعاون الوثيق بين الجهات الرائدة

المصدر: وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن تحقيق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات هو عامل أساسي لريادة دولة الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية.

وقالت سموها في كلمة لها شكرت من خلالها الجهات المشاركة في بوابة الاستشارات الموحدة، "سنحصد قريبا ثمار التعاون الوثيق بين الجهات الرائدة والمساهمة في بوابة الاستشارات الموحدة والتي عملت بجد لضمان جودة حياة آمنة ".

وعقد اليوم اجتماع عن بعد بين ممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة ، تم خلاله مناقشة أبرز مخرجات الاجتماع السابق لفريق عمل بوابة الاستشارات الموحدة، والتطرق إلى أبرز التوصيات وهي اللجان الفرعية للتصنيفات الفرعية و اعتماد واجهة المستخدم لتقديم طلبات الاستشارات، إضافة إلى اعتماد التحديث الخاص بإغلاق الطلب ومراجعة مسودة SLA، واعتماد أوقات عمل الاستشاريين.

يذكر أنه تم عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي بحضور مدراء الجهات المشاركة في بوابة الاستشارات الموحدة و فرق عملهم ، برئاسة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام لمناقشة الخطط المستقبلية لاستشراف التنمية الاجتماعية بدولة الإمارات.

وقد حضر الاجتماع مسؤولون من الجهات المعنية التالية: مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هيئة تنمية المجتمع بدبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة تنمية المجتمع وفريق عملها، شرطة أبوظبي، إدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء وفريق عملها، وزارة العدل، وزارة الداخلية، إدارة مراكز التنمية الاسرية بالشارقة، مركز أبوظبي لإيواء النساء والأطفال.

ونقلت نورة السويدي خلال الاجتماع تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى الحضور .. وأثنت على جهود فريق العمل الاستثنائي القائم على مشروع بوابة الاستشارات الموحدة، والتي ترجمت رؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات في استشراف وصياغة مستقبل التنمية الاجتماعية المستدامة، والتوجهات المستقبلية لها، حيث أن سلامة الأسرة هي الطريق الأكيد إلى سلامة المجتمع وتوافر إدراك كامل بأن الأسرة لها الدور المحوري في تمكين المجتمع كله من التعامل الذكي والواعي مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها الدولة والعالم.

وقدم أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، خلال الاجتماع الشكر للاتحاد النسائي العام على هذه الجهود الكبيرة .. مؤكدا أن إطلاق البوابة هي الخطوة الأولى لخدمات أفضل برؤية بعيدة المدى.

وتقدمت شيخة المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالشكر للجميع وعلى رأسهم الاتحاد النسائي العام ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها المستمرة في إطلاق المبادرات النوعية والمتميزة لتحسين أوضاع الأسرة وخدمة المجتمع بشكل عام.

واستعرض فريق عمل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مقترحات الخطط المستقبلية للمؤسسة لتطوير الخدمات النوعية التي تقدمها عبر بوابة الاستشارات الموحدة.

من جانبه، ثمن ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، الجهود المبذولة في المشروع وأهمية وجود منصة موحدة لجميع الخدمات الاستشارية.

ووجهت هدى الهاشمي، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الشكر للاتحاد النسائي العام على جهودهم في قيادة الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بالمرأة .. لافتة إلى أن بوابة الاستشارات الأسرية هي إحدى مقترحات خطط الاستدامة وهي بداية مبتكرة تدعم رؤية الدولة للاستعداد للخمسين ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.

من ناحيتها قدمت نورة السويدي الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة على ما قد قدماه من دعم لفرق عمل الاتحاد النسائي العام.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز خصائص البوابة وخدماتها والتي تتضمن: الاستشارات النصية الفورية، والاستشارات مع تحديد الجهة الاستشارية، والاستشارات المرئية مع تحديد موعد الاستشارة حيث أن الخدمة متوفرة لجميع أفراد المجتمع عبر تنزيل تطبيق بوابة الاستشارات الأسرية المتوفر على متاجر الابل والاندرود بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها عبر المنصة الإلكترونية FCS.AE أو أسرة.امارات. مع إتاحة خدمة استخدام برامج الاتصال عن بعد Microsoft Teams, Webex, Zoom للاستشارات المرئية.

ومن جانبها، ذكرت المهندسة غالية المناعي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد النسائي العام، أن أهداف التنمية الاجتماعية للاستعداد للخمسين مبنية على توجه الحوكمة بالدولة وتعاون الجهات وأفراد المجتمع وأن التنمية الاجتماعية تستند إلى 5 مرتكزات أساسية وهي الواقعية ويتم من خلالها التركيز على الدراسة الواقعية للتلاحم المجتمعي والأسري في الدولة وبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة ستعمل على تزويد هذا المحور من خلال بيانات الاستشارات المقدمة والشمولية وهي ضمان تغطية الخدمات المجمعية لجميع المناطق الجغرافية بالدولة.

وتابعت ان المرونة هي أهمية وضع نظرة استشرافيه عند وضع الخطط بحيث تتسم بالمرونة التي تتأقلم مع التغيرات الجوهرية في أنماط الحياة من خلال توظيف أدوات استشراف المستقبل لتتماشى مع استعدادات الدولة للخمسين عام المقبلة.. إضافة إلى التكامل: لتحقيق التنمية الاجتماعية فأن تكامل الأدوار بين الجهات ذات الأهداف المشتركة أصبح ضرورة وأن الابتعاد عن الازدواجية وتوحيد الجهود أصبح مسؤولية تقع على جميع الأفراد والمؤسسات.

فضلا عن الاستمرارية: عند وضع أي خطط مستقبلية يستوجب الأخذ بعين الاعتبار جميع العقبات التي قد تصادف المشاريع المشتركة لوضع خطط بديلة تضمن استمرار المشاريع.

من جهتها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، ومتابعتها الدائمة، دعمت النجاح الكبير الذي حققته الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة، وقادت إلى إنجاز العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للمرأة والأسرة الإماراتية في مختلف المجالات.

وقالت إن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإطلاق بوابة الاستشارات الموحدة لتمثل ركيزة للتنمية وترسيخ التلاحم المجتمعي والأسري في دولة الإمارات، عبر منصة متكاملة للخدمات الاستشارية، يعكس نهج قيادة الدولة التي تضع المجتمع وجودة حياته في قمة أولويات العمل الحكومي.

وأضافت أن إطلاق المنصة ضمن مخرجات الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي ينسق أعمالها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، ويشكل إنجازا جديدا وإضافة نوعية لجهود ومبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، بتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي.

وأشارت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة إلى أهمية بوابة الاستشارات الموحدة في تعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع عموما وللمرأة خصوصا، من خلال ما تقدمه من استشارات متخصصة تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وبناء العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة الواحدة، مثمنة جهود الجهات المشاركة في الدفعة الخامسة للمسرعات وإنجازاتها التي تجسدت في إطلاق البوابة وإنجاز العديد من المشاريع الداعمة لتمكين وريادة المرأة في الدولة.

وأكدت عهود الرومي أهمية دور المسرعات الحكومية في تحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاعين الخاص والأكاديمي، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لابتكار حلول للتحديات وتحقيق الإنجازات والأهداف خلال فترات زمنية قصيرة، ما يسهم بتطوير آلية العمل وتحسين مستوى الكفاءة والأداء وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق جودة حياة المجتمع.

من جانبها أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن بوابة الاستشارات الموحدة، والتي أتت بتوجيهات سامية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، بإنشائها على مستوى الدولة، تؤطر بعد نظر القيادة في تحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، على أساس الاستعداد لما سيكون، واستباق الأحداث، وتعزيز تكامل الأدوار والمهام، وتوحيد جهود المؤسسات على مستوى الإمارات، لبناء مجتمع مستقر ومتلاحم تحت مظلة السعادة، وبأفق الريادة الذي تنشده قيادة دولة الإمارات لمستقبل الوطن.

وأشارت إلى حرص الوزارة على الانضمام إلى البوابة، وتقديم كامل خبراتها وتجاربها في سياق تبادل المعرفة وتكامل الأدوار لما يحقق الصالح العام المنشود في استقرار الأسرة وتلبية متطلباتها، لافتة إلى أن بوابة الاستشارات الموحدة تفتح المجال أمام الاستفادة من الموارد والكفاءات الوطنية الاستثنائية لتعزيز الواقع وتصميم مستقبل مشرق يوافق الرؤية الوطنية والحكومية للخمسين عاما المقبلة.

وقالت معاليها إن وزارة تنمية المجتمع تضع الأسرة في ميزان اهتمامها دائما، وتبادر من أجلها بصياغة أفكار تنموية مستدامة، بما ينعكس أثره على استقرار أفرادها وترابط نسيجها في مجتمع دولة الإمارات.

ولفتت إلى خدمات أسرية نوعية تتبناها الوزارة في إطار دعم الأسرة وتعزيز تماسكها، مثل مبادرة "تآلف" للاستشارات الأسرية التي تتبناها الوزارة بــ 4 قنوات تفاعلية، تتيح لجميع فئات المجتمع الحصول على استشارات أسرية مجانية عبر البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي "الخط الساخن"، والاتصال المرئي، وعبر انستغرام الوزارة بخاصية البث المباشر أسبوعيا.

وأكدت معاليها أن هذا الواقع التفاعلي المنجز على صعيد دعم الأسرة وتحفيز استقرارها المستدام، يدعم ويعزز انضمام الوزارة لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة، بروح العطاء والتكامل والاستفادة من التجارب المختلفة، بما يحقق الأثر الإيجابي في تعزيز استقرار وتنمية الأسرة على مستوى المجتمع الإماراتي.

من ناحيته ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي اهتمام ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالأسرة وتوفير كافة الممكنات التي تعزز استقرارها وتحقق نجاحها في المجتمع .. لافتا إلى أن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محور اهتمام سموها والذي تكلل في انشاء مشروعات وتحقيق إنجازات مضيئة رائدة بجميع المستويات من خلال تأكيد " أم الإمارات" على أن استقرار الأسرة العربية هو أساس لاستقرار المجتمعات العربية ونشر السلام بدلا من العنف والفوضى و أن تعميق أواصر التعاون بين الشعوب يبدأ من الأسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع وبناء الدول والإنسان الصالح فيها.

وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة بدورها المجتمعي و تعزيز الجانب الوقائي للحد من المشكلات الأسرية مع الاحتفاظ بخصوصية الأسر والأفراد، ودون تحويل تلك المشكلات إلى قضايا أو بلاغات والإسهام في التقليل من التحديات التي قد تواجه الأسر وأفراد المجتمع المحلي، واعتماد أفضل الإجراءات وبرامج المتابعة للتأكد من ترسيخ سبل الحلول النهائية لأي من المشكلات والعمل على حماية حقوق الأسرة والطفل وفق المواثيق والأعراف الدولية.

وأثنى على التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الحكومية المختصة في تحقيق رؤى وأهداف بوابة الاستشارات الموحدة ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة من خلال النسيج الاجتماعي، والحياة الآمنة الكريمة بتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، واستدامة الإنجازات، وتعزيز مكانة الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد اللواء الشريفي الحرص على العمل كفريق عمل واحد إلى جانب الاتحاد النسائي العام ضمن جهوده في استحداث خدمات نوعية تعزز من الترابط والتلاحم المجتمعي، وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق استقرار الأسرة في المجتمع.

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