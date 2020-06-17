تعاون بين إقامة دبي ومكتب دبي للتنافسية في مجال دعم تنافسية إمارة دبي عالمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مع مكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي اتفاقية تعاون عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وتهدف الاتفاقية الى تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في دعم وتطوير وتعزيز تنافسية إمارة دبي والوصول بدبي الى موقع متقدم على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية، وتفعيل الورش التوعوية والدورات التخصصية التي سيعقدها مكتب دبي للتنافسية لموظفي إقامة دبي في مجال التنافسية كما سيعمل المكتب ضمن هذه الاتفاقية على متابعة المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في إقامة دبي وتحليلها فنياً لربطها بمؤشرات التنافسية العالمية وتقديم الدعم فيما يتعلق بتعزيز إمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، وستقوم الإدارة بدورها بتوفير كافة التسهيلات والإمكانيات البشرية المتاحة لتنفيذ البرامج والورش بما يدعم هذا المجال.

وقع الاتفاقية من جانب إقامة دبي سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن جانب مكتب دبي للتنافسية سعادة هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي، بحضور سعادة اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نعمل في إقامة دبي على ترسيخ ثقافة الشراكة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وتبادل الخبرات للوصول الى منظومة عمل متكاملة وفق إطار مؤسسي يتماشى مع أهداف ومخرجات استراتيجيات بناء مستقبل مدينة دبي ويحقق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071، وسنعمل معاً يداً بيد من أجل استمرارية مواصلة الإنجازات السباقة التي تقودها دبي في استشراف وصنع المستقبل، مؤكداً على أهمية هذا التعاون الايجابي الذي يمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز التكامل الحكومي مما يعزز من مرتبة الإمارة وتنافسيتها في المحافل الدولية وترسيخ مكانتها عالمياً.

وأضاف سعادة اللواء عبيد بن سرور، نشكر الجهود المبذولة من قبل مكتب دبي للتنافسية في توعية الجهات الحكومية بأهمية تعزيز التنافسية المستقبلية على مستوى إمارة دبي والتي تدعم المؤشرات العالمية وهي واحدة من أهم المحاور الداعمة في بناء السمعة المؤسسية على المستوى العالمي، وإننا على ثقة تامة بأن هذا التعاون سينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة في الإدارة.

ومن جانبه قال سعادة هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي: "تواصل اقتصادية دبي من خلال مكتب دبي للتنافسية مساعيها الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارة، وترسيخ مكانتها على المؤشرات التنافسية العالمية، إلى جانب تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والتطوير المستمر، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والارتقاء بمسيرة العمل الحكومي، وتعزيز ريادة الإمارة وجاذبيتها للأعمال، وجاءت توقيع اتفاقية التعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتؤكد هذه الجهود، وذلك من خلال تبادل الدراسات والخبرات على كافة المستويات.

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