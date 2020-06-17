«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مشروعات لتطوير البنى التحتية

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

تناول الاجتماع - الذي عقد باستخدام الاتصال المرئي عن بعد - مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات التي تحقق رؤية الإمارة بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرضها.

واطلع المجلس على عدد من المشروعات التنموية المقترحة لتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة، حيث استعرض المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة تفاصيل ومراحل المشروعات، مشيراً إلى حرص إمارة الشارقة على تبني أفضل الخدمات الشاملة والميسرة لقاطني مدن ومناطق الإمارة، التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً وزيادة سكانية، وبما يخدم كافة شرائح أفراد المجتمع.

وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المشروعات المقترحة ووجّه المجلس بالأخذ بها والتنسيق مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية حول مستجدات دراسة تطبيق التأمين الصحي لمواطني إمارة الشارقة، وأكد المحيان أن الهيئة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الصحية التي تتسم بالجودة والكفاءة وفق أعلى المعايير المتبعة للمستفيدين من نظام التأمين الصحي، مما يحقق الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من معهد الشارقة للتراث حول مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن إصدار لائحة رسوم معهد الشارقة للتراث.

واطلع المجلس على العرض المقدم من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس لجنة متابعة مبادرة «مدينتي تستعد» حول الجهود الوطنية لبرنامج التعقيم الوطني في إمارة الشارقة، وأبرز مستجدات العمل المشترك بين كافة القطاعات في مواجهة وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأثنى المجلس على جهود كافة العاملين والشركاء في المجالات الطبية والأمنية والخدمية والمتطوعين لمواجهة هذا الوباء، والعمل على السيطرة والقضاء عليه نهائياً بإذن الله.

وضمن ما استجد اطلع المجلس على المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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