اكتشاف أول تعشيش لسلحفاة ردلي الزيتونية البحرية

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بجهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة واكتشافها أول تعشيش لسلحفاة «ردلي الزيتونية البحرية» في دولة الإمارات، وتحديداً في محمية أشجار القرم بخور كلباء.

وهنأ سموه فريق عمل الهيئة على هذا الإنجاز البيئي المهم مباركاً لهم إياه، والذي تطلب كما وصفه سموه مهارة كبيرة في التعامل من خلال إجراءات المسوح الميدانية والبحثية لأعشاش هذا النوع من السلاحف ورصد آثارها وتحركاتها.

وأكد سموه أن الذي تحقق ما هو إلا انعكاس لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وترجمة لتوجيهات سموه السديدة والرامية دائماً للحفاظ على البيئة بمختلف مكوناتها وطبيعتها، ونحن اليوم نحصد ثمار تلك التوجيهات والرؤى في هذا المنجز البيئي المهم.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «إن هذا الاكتشاف الفريد، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات الهيئة، التي ما كانت لتتحقق لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وتوجيهاته السديدة التي تشكل نبراس عمل الهيئة».

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