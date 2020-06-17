الإمارات تترأس الاجتماع التشاوري الإقليمي للمنتدى العالمي للهجرة

المصدر: دبي - وام

ترأست الإمارات الاجتماع التشاوري الثالث للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020 على مستوى قارة آسيا والذي عقد أمس الأول بشكل افتراضي بمشاركة أكثر من 35 دولة.

ويأتي الاجتماع التشاوري ضمن سلسلة الاجتماعات الإقليمية للمنتدى التشاوري الذي تترأسه دولة الإمارات كأول دولة خليجية تترأس المنتدى في دورته الثالثة عشرة والذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة ضمن 4 قارات وهي أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأفاد عبدالله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بأن الاجتماع ناقش سبل تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة لتنظيم مجالات الهجرة والتنمية والتعامل معها بما يدعم الأنظمة والشراكات بين المنظمات الدولية المعنية.

وقال إن حكومة الإمارات لديها حرص شديد على دعم أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية تنفيذاً لرؤيتها ذات الصلة في ظل التغييرات اللافتة التي يشهدها العالم على مختلف الأصعدة ومنها مستقبل العمل وحماية المهاجرين فضلاً عن قضايا الهجرة غير النظامية بما في ذلك تأثيرات تفشي فيروس (كورونا - كوفيد 19).

وأوضح النعيمي أن الاجتماع التشاوري الثالث للمنتدى يستهدف تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة إلى جانب حماية المهاجرين وذلك وفقاً لبرنامج عمل تم الاتفاق عليه بين الأعضاء وبما يتماشى مع الرغبة الإيجابية في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف إن الإمارات تعمل من خلال ترؤسها المنتدى على دعم الشراكات لتعزيز تبادل وجهات النظر للقضايا ذات العلاقة بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم تنظيم 6 مشاورات إقليمية عبر الإنترنت، اثنتان في آسيا، واثنتان في أفريقيا، وواحدة في أمريكا اللاتينية، وواحدة في أوروبا، وسيتم افتتاح 3 مشاورات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى استعراض الاجتماع التشاوري لرؤية الإمارات بشأن مستقبل الوظائف وحوكمة تنقل العمالة في ظل تحديات عدة.

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