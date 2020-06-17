الحكام يهنئون ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

المصدر: دبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح بفضل الله تعالى.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على ملك المغرب بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.

برقيات

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى العاهل المغربي.

وبعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة برقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح بفضل من الله تعالى. وعبّر سموه عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ملك المغرب.. داعياً المولى أن يديم عليه لباس الصحة والعافية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عبر «تويتر»: «أجمل التهاني للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بنجاح العملية الجراحية متمنين له دوام الصحة والسداد في قيادة المملكة نحو مزيد من التقدم والنجاح والرفاه والاستقرار».

كما بعث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح، سائلا سموه الله العلي القدير أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية.

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