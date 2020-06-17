وحدة متنقلة للمحاكاة التدريبية الطبية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الوحدة المتنقلة للمحاكاة التدريبية الطبية (Mobile Simulation Unit) التابعة لمركز التدريب والتطوير بالشارقة، إحدى المبادرات الداعمة لخط الدفاع الأول للتدريب الطبي على الأمور الفنية الصحية للتعامل مع تحديات مرض كوفيد 19، بهدف رفع كفاءة الكادر الطبي في المستشفيات والعيادات والمستشفيات الميدانية وتحديث مهاراتهم حسب البروتوكولات المحدثة وفق أفضل الممارسات والإجراءات الصحية، لدعم الالتزام بالتدريب الطبي المستمر وبالرعاية الطبية التي يكون محورها المريض.

ويعد المشروع ميزة إضافية وقيمة مضافة لمشروع التدريب بالمحاكاة، ويلعب دوراً بارزاً في التعزيز من مستويات سلامة مرضى كوفيد 19.

وبدأ التشغيل التجريبي لهذه المبادرة المبتكرة الشهر الماضي، وحصل مركز التدريب والتطوير على ردود فعل إيجابية، وعدد متزايد من الطلبات لاستخدام الوحدة المتنقلة في المرافق المختلفة.

حيث يساهم نظام المحاكاة السريرية في إعداد السيناريوهات لحالات طبيعية تحاكي الواقع، لخلق بيئة محاكاة آمنة ومتكاملة وتدريب فريد للأطباء ولاختصاصيي الرعاية الصحية، تحسّن التواصل بين فريق العمل وتهيئهم للتعامل مع مختلف الظروف الطبية، وكيفية مواجهة الحالات الطارئة من خلال السيناريوهات الموضوعة، وخاصة عند التعامل مع الحالات الحرجة لمرضى كوفيد 19. من ناحية تقييم وفرز حالات المرضى، والإنعاش القلبي الرئوي، وإجراءات الوقاية من العدوى ومهارات التواصل مع دعم المرضى.

كما تهدف المبادرة إلى زيادة واقعية تدريب المحاكاة من خلال استخدام المتدربين للمرافق الصحية والأجهزة التي اعتادوا التعامل معها، ضمن فرق العمل التي يعملون معها في المنشأة.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن إطلاق وحدة المحاكاة متعددة التخصصات للتدريب الطبي التجريبي على الأمور الفنية الصحية المتعلقة بكوفيد 19، يمثل نقلة نوعية وحلولاً تدريبية مبتكرة، لتطوير القدرات الذاتية للأطباء والكادر الطبي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تدريب وتطوير كفاءة كوادرها الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأشار صقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير إلى أهمية نموذج المحاكاة التدريبي للعناية بمرضى كوفيد 19 في الحالات الحرجة، مع تسخير أدوات المحاكاة الطبية لتحسين المهارات ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة للتعامل مع حالات مرضى كوفيد 19، من خلال الابتكار في دقة المحاكاة وتوفير ممارسات عيادية تطابق الواقع.

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