إطلاق برنامج «مدخل إلى العلوم الطبية والتمريض»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت ألف للتعليم أمس عن توقيع اتفاقية مع كليات التقنية العليا ومستشفيات كابيتال هيلث لإطلاق البرنامج الصيفي «مدخل إلى العلوم الطبية والتمريض». وسيقام البرنامج خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام، وسيتاح البرنامج مجانًا لكافة طلبة المدارس في الإمارات من الصف السابع إلى الثاني عشر.

ويبدأ البرنامج الصيفي في 5 يوليو حتى 13 أغسطس المقبل، ومن المقرر تقديم البرنامج من خلال وسائل الاتصال المرئي. وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أهمية قطاع الرعاية الصحية اليوم وخصوصاً بعد أزمة (كوفيد 19)، حيث مثلت الكوادر الطبية خط الدفاع الأول لسلامة المجتمع.

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