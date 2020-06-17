«مجلس قيادات الشرطة» يناقش التدابير الوقائية في المؤسسات العقابية

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، اجتماعاً تم بتقنية الاتصال عن بعد، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع الهامة.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، قادة الشرطة بوزارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتخفيض معدل الجريمة، والاستعانة بالأساليب التقنية والإبداعية التي تضمن مواجهة التحديات بكفاءة عالية، على أن يترك لكل وحدة تنظيمية الأسلوب الذي يمكنها من تحقيق أفضل النتائج وفق المهام والواجبات المناطة بها، وفي إطار السياسة الموحدة للوزارة فيما يتعلق بمنع الجريمة على مستوى الدولة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع منها: الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، في ظل أزمة «كورونا»، واتباع أفضل السبل لضمان سلامة النزلاء وعدم انتشار العدوى بينهم وفق أعلى المعايير الوقائية والصحية.

واستعرض مجلس قيادات الشرطة أهم نتائج مؤشر الجرائم المقلقة والمستهدفات التي تم تحقيقها، وأهم المبادرات والمشاريع والإجراءات التي أدت إلى خفض معدل الجرائم المقلقة خلال العام المنصرم 2019، مع التوصية بالاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة وتعميمها على كافة القيادات التابعة لوزارة الداخلية بالدولة لتطبيقها.

كما اطلع المجلس على سياسة استخدام الطائرات بدون طيار، وكل ما يتعلق بإجراءات واشتراطات استخدامها على مستوى قيادات الشرطة، والقيمة المضافة التي تحققها هذه السياسة في العمليات الأمنية المشتركة.

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