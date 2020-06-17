مشاريع لـ«الداخلية» و«الخارجية» أنجزتها «البنية التحتية»

المصدر: (دبي - وام)

انتهت وزارة تطوير البنية التحتية من تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية تتبع وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي في إمارة الشارقة شملت مشروع مبنى مكتب وزارة الخارجية ومبنى الجنسية والإقامة ومبنى سجن الإبعاد والترحيل وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 243 مليون درهم.

وتواصل الوزارة العمل من دون انقطاع في كافة مواقع المشاريع الحكومية حيث أكدت أن جائحة «كورونا» لم تعرقل وتيرة إنجاز مشروعات البنية التحتية.

وأوضحت المهندسة منيرة عبدالكريم مديرة المنطقة الجنوبية بالوزارة أن مساحة مبنى مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي - الذي انتهت الوزارة منه ويقع بمنطقة «مزيرعة» - تبلغ 46.8 ألف متر مربع ويتكون المبنى الرئيس فيه - الذي يتضمن طابقين - من مبنى للخدمات ومحطة لمعالجة مياه الصرف وغرفتين للأمن والحراسة و443 موقفاً شاملة مواقف لكبار الزوار والموظفين والمتعاملين وأصحاب الهمم إضافة إلى المسطحات الخضراء.

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