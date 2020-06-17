%100 خدمة ذاتية بمراكز إسعاد المتعاملين في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحويل مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مع إمكان التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وتأتي هذه الخطوة لتحويل مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100% لتؤكد ريادة الهيئة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف مبادرة «دبي X10» والتي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صوغ المفاهيم التقليدية لآليات العمل، ومبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في استمرار جميع خدماتها من دون تأثر خلال جائحة كوفيد 19. وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98% في شهري إبريل ومايو 2020، وأنجز متعاملو الهيئة نحو 3.7 ملايين معاملة ذكية منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2020».

وأضاف معالي الطاير: «في عام 2017، بادرت الهيئة بإطلاق مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين حيث تعد من أوائل الجهات التي تطلق هذه النوعية من المراكز، لتقديم نموذج غير تقليدي من الخدمات الرقمية عن طريق الأجهزة الذكية، ولتضيف تجربة رقمية فريدة لمتعامليها من خلال تمكينهم من الحصول على الخدمات ذاتياً عن طريق أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وفي إطار حرصنا على تحويل التحديات إلى فرص، تم تعميم التجربة في مراكز الهيئة خلال فترة العمل عن بعد، وقد لمسنا النجاح الذي حققته ومدى رضا المتعاملين عن هذه التجربة التي تخطت توقعاتهم».

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