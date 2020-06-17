«الداخلية» تطلق «جودة الحياة» لأمن وسلامة المجتمع

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سبقت العديد من دول العالم في بناء منظومة تعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات في مختلف المجالات من خلال استراتيجيات تضمن استدامة التطور والابتكار والإبداع.

وأوضح خلال مقطع مرئي بثته وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بموقع تويتر لدى تدشينه مبادرة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع» أن الدولة قدمت نموذجاً متميزاً من العمل المتوازن في معالجة ومواجهة الأزمات بصورة شهد لها العالم.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب المفتش العام مبادرة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع» تعزيزاً لثقافة الأمن الرقمي والسعادة والإيجابية إلى جانب التركيز على المفاهيم الصحية والنفسية والرياضية نحو ثقافة حياة صحية تعزز فيها الممارسات الإيجابية.

ونشرت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مقطعاً مرئياً يتضمن تفاصيل المبادرة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفعاليات المستمرة على مدار شهرين ومن بينها ورش تثقيفية حول محاور المبادرة ومسابقات وبرامج رياضية تقدم تمارين عن بعد، وبرامج صحية تستهدف تعزيز الثقافة والممارسات الصحية وسبل تعزيز المناعة الشخصية.

وأكد اللواء الريسي لدى تدشينه المبادرة في الوزارة، أن المبادرة تستهدف بناء ثقافة وممارسة إيجابية في مختلف المجالات تعزز جهود حكومة الإمارات في نشر هذه المفاهيم الحيوية والمهمة والتي تعد أسلوب حياة إلى جانب التركيز أثناء ممارسة الأعمال والاجتماعات والفعاليات عن بعد على أهمية الأمن الرقمي ودوره في تعزيز العمل والارتقاء به والحفاظ على ديمومة واستمرار الأعمال بشكل آمن وسلس وتنفيذ المهام بجودة وفاعلية.

وقال إن الإمارات سبقت العديد من دول العالم في بناء منظومة تعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات في مختلف المجالات من خلال استراتيجيات تضمن استدامة التطور والابتكار والإبداع، وقدمت الدولة نموذجاً متميزاً من العمل المتوازن في معالجة ومواجهة الأزمات بصورة شهد لها العالم، مشيراً إلى أن المبادرات سوف تتواصل لتعزيز هذه الجهود ووفق توجيهات حكومة الإمارات.

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