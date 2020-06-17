«متيمعين» يعزز الصحة النفسية للطلبة وذويهم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

طرح برنامج «متيمعين» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، ورشاً تعزيزية للصحة النفسية للطلبة وأسرهم، وتناولت الورش المحافظة على صحة الطلبة وصنع ذكريات جميلة عن فترة جائحة «كوفيد 19» رغم وجود أي تحديات، وتناولت الآثار النفسية للجائحة في الأطفال وكيفية التعامل مع القلق الناجم من الجائحة ومميزات وتحديات تجربة التعلم عن بعد وسبل تعزيز الإيجابية في نفوس أطفالنا، كما طرح ورشاً لتقديم الدعم لطلبة صعوبات التعلم وطرق الحفاظ على استمرار الدعم للطلبة الذين يعانون صعوبات التعلم، مبيناً أهمية الدعم المستمر لهم ودور الأسرة والمجتمع في دعمهم.

وقالت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية في الموسم الثالث من متيمعين لهذا العام انطلقنا بشعار الصحة النفسية وذلك بعد دراسات أكدت أن تقوية شخصية الإنسان تكون أكثر نجاحاً من خلال البحث عن الجوانب الإيجابية في النفس البشرية بشكل عام، مؤكدة أن البرنامج انطلق من رؤية المجتمعات المتطورة، وحمل الأسبوع السادس عنوان «الصحة النفسية» وطرح كل ما يتعلق ببناء شخصية الإنسان وبلورة قدراته وصقل مواهبه الأمر الذي ينعكس على مجمل نشاطاته الفكرية والعملية.

وشددت الدكتورة فاطمة سيد علي أخصائية طب نفسي، على أهمية تحدث أولياء الأمور مع أبنائهم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجابة عن تساؤلاتهم بشكل مبسط يتناسب مع أعمارهم واستيعابهم، ومنحهم المساحات الواسعة للتعبير عن مشاعرهم وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية بالطريقة الصحيحة، وزرع الثقة في أنفسهم.

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