6 مبادرات بين «الشرطة» و«الطرق» لتعزيز الأمن في دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل التعاون بين الجانبين في 6 مبادرات ومشاريع وقضايا ذات اهتمام مشترك، تسهم في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق السلامة المرورية على مستوى إمارة دبي.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ومن جانب الهيئة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وموزة المري مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وحسين البنا مدير إدارة تنفيذي لإدارة المرور.

وبحث الاجتماع تنسيق التعاون المشترك ضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى بناء حلقة وصل مع القطاع التعليمي في إمارة دبي للتعرف إلى احتياجاتهم، وتهيئة بيئة مدرسية آمنة وسعيدة، وتعزيز الثقافة المرورية والجنائية والصحية، بما يضمن تأهيل أجيال واعية بحقوقهم ووجباتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

كما بحث الاجتماع تنسيق التعاون في تطبيق «مشروع عيون» في محطات المترو، والهادف لتحقيق منظومة أمنية متكاملة وتعزيز قدرات الأجهزة المُختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع، إلى جانب بحث استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، والقائمة على مجموعة من المحاور منها السلامة المرورية، ومحور الرقابة والضبط المروري، ومحور الهندسة والطرق والمركبات، ومحور التوعية، ومحور تطوير الأنظمة والإدارة.

وناقش الاجتماع قطاع نقل الأموال، خصوصاً معايير ومواصفات سيارات نقل الأموال وأماكن توقفها والكوادر البشرية المؤهلة العاملة في هذا المجال، إلى جانب بحث منظومة العمل في المخالفات المرورية الواقعة على سائقي سيارات الأجرة، وكذلك التنسيق والتعاون في منصة «تصريح» الهادفة إلى إدارة الحشود والفعاليات وطلب التصاريح في دبي.

أهداف مشتركة

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بمعالي مطر الطاير ووفد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مثمناً الدور الذي تقدمه الهيئة من تعاون مستمر وتنسيق عالي المستوى، ودعم للجهات والدوائر في إمارة دبي، مؤكداً أن الاجتماعات التنسيقية التي تجرى بين القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف الرامية إلى إسعاد الجمهور، وتعزيز الأمن والأمان والسلامة المرورية، وبث الطمأنينة في المجتمع، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق تطلعات وأهداف الحكومة.

ومن جانبه، أشاد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون والتواصل بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية واللقاءات الدورية، باعتبارها أمر تكاملي واستراتيجي لمناقشة مستجدات العمل بين الجانبين، وتحديداً تطبيق استراتيجية السلامة المرورية بالإمارة التي تهدف لخفض معدلات الوفيات في حوادث السير، وكذلك رفع مستوى الأمن في وسائل المواصلات العامة لتعزز الرؤية المشتركة في تحقيق التنقل الآمن والسهل للجميع.

وقال إن التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، عززت الحاجة لتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية للاستفادة من المنصة الرقمية «تصريح»، لإدارة الحشود خلال أوقات الأزمات والفعاليات الكبرى في دبي، وأهمية تعاون الجهات الحكومية فـي الإمارة لتطبيق المنصة، لإدارة التذاكر الإلكترونية، وإدارة طلب تصريح الخروج، وإدارة الحشود والفعاليات.

مختبر الابتكار الأمني

زار معالي مطر الطاير مختبر الابتكار الأمني في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، يرافقه القائد العام لشرطة دبي، واطلع على محتوياته من التقنية الحديثة التي تتضمن أحدث الابتكارات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما اطلع معاليه على أقسام المختبر الذي يتضمن عدداً من القاعات ومنها قاعة «بلا حدود» المختصة في البحوث، وقاعة «جودة الحياة» الخاصة بعرض المشاريع والأفكار الابتكارية، وقاعة «المستقبل» التي تتم فيها مناقشة الأفكار، وقاعة «الخيال» المُختصة بتطوير البرمجيات، وقاعة «اللا مستحيل» المعنية بتطوير الأجهزة والأدوات والمعدات، وأخيراً قاعة «الخمسين» المُختصة بعملية اتخاذ القرارات في المشاريع.

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