منى المري: احتفاء دولي بمكانة المرأة الإماراتية وثمرة جهود القيادة الرشيدة في تمكينها

المصدر: دبي - البيان

أشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتصدّر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن محور «الكفاءة الحكومية» في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، مؤكدة أن التصنيف يمثل احتفاءً دولياً بالمكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، وهو برهانٌ واضحٌ على دورها المحوري كشريك رئيس في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، ما يعكس رؤية القيادة لدور المرأة في مرحلة الانتقال إلى مئوية الإمارات 2071 التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في المجالات كافة.

تمكين

وقالت إن الريادة العالمية المستحقة لدولة الإمارات في هذا المؤشر، لم تكن لتتحقق بدون توجيهات قيادتنا الرشيدة، لتمكين المرأة الإماراتية وترسيخ دورها الرئيس والفعّال في التنمية والتطوير في الدولة، والتي تُوجت بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى نصف عدد الأعضاء، اعتباراً من الدورة الانتخابية لعام 2019.

وأضافت المري: «إن ثقة القيادة الرشيدة في المرأة الإماراتية وفي رأيها المؤثر في القضايا التي يناقشها المجلس الوطني الاتحادي، وما يتخذه من قرارات وتشريعات خلال الفترة المقبلة، ضمن مهامه البرلمانية والتشريعية، تنبع من تقديرها لمسيرة نجاحات المرأة الإماراتية عبر ما يناهز الخمسة عقود، وإصرارها المتواصل على الإسهام الناجح في مسيرة نهضة وتقدم وريادة دولة الإمارات في كافة المجالات والميادين».

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