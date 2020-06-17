حمد المنصوري: اعتراف دولي جديد يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات

المصدر: دبي - البيان

أشاد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأداء الدولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020 بوجه عام، وتحقيقها مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية الرقمية، والتي كان أبرزها تبوؤ الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر استخدام الشركات البيانات الضخمة والأدوات التحليلية، ضمن محور كفاءة الأعمال، وهو المؤشر الذي يعكس القدرات العالية التي تتميز بها الشركات العاملة في الدولة لدعم متخذي القرار بالاعتماد على تحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى احتلالها المركز الرابع عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن محور البنية التحتية التكنولوجية.

فريق واحد

وقال إن تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المؤشرات هو اعتراف دولي جديد يضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات، والتي تعمل بروح الفريق الواحد، وعليه أتوجه بالشكر إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في كافة المؤشرات والتقارير العالمية.

ونوّه المنصوري بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.

وأضاف: «لا يختلف اثنان، خصوصاً في هذه المرحلة التي يعشيها العالم في ظل جائحة (كوفيد 19)، على حقيقة أن التكنولوجيا باتت تُعد حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمرحلة ما بعد (كوفيد 19)، حيث سيلعب الابتكار والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول، واستشراف المستقبل دور المحفز، والمسرع للتحول الرقمي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز