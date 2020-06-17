سيف السويدي: الإمارات تخطو نحو الريادة في النقل الجوي

المصدر: دبي - البيان

قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، ضمن محور البنية التحتية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، يُشكل ترجمة فعلية للمكانة العالمية التي يحظى بها قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، والنجاحات المتواصلة التي حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، الذي يتهيأ للعب دور محوري في الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف إن ما تحقق اليوم يعكس مدى تنافسية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، التي رسخت موقعها في قلب المحاور الدولية الرئيسة في النقل الجوي، ويؤكد أن صناعة الطيران الوطنية خطت خطوات واثقة وسليمة نحو الريادة العالمية، وهو ما يعكسه الحضور البارز لدولة الإمارات في المنظمات الدولية ذات الصلة بقطاع الطيران، والفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لخمس دورات متتالية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في مؤشر جودة النقل الجوي بفضل العمل الدؤوب للشركاء الاستراتيجيين، وتكاتف الجميع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستمدة من توجهات الحكومة الاتحادية، والخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تضع القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية في قيادة اقتصاد ما بعد النفط.

وأكّد السويدي جهوزية قطاع الطيران في الدولة للعودة وبقوة للمساهمة في بناء وتعزيز القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى لعب دورٍ فعّال في إعادة الحياة لقطاع الطيران العالمي بعد انقضاء مخاطر جائحة كوفيد 19.

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