أكاديمية أبوظبي الحكومية تطلق «برنامج الشهادات المهنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت أكاديمية أبوظبي الحكومية مبادرة «تحدي التعلّم الرقمي»، التي تقدمها لمجتمع دولة الإمارات بإطلاق «برنامج الشهادات المهنية» أمس، والذي يأتي ثمرة شراكة موسّعة مع مجموعة المعارف، الرائدة على مستوى المنطقة في حلول التدريب والتطوير للمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا البرنامج استناداً إلى النجاح الذي حققته مبادرة «التعلم الرقمي للجميع»، التي أعلنت عنها أكاديمية أبوظبي الحكومية أوائل مايو المنصرم، والمُتاحة لسكان الإمارات، كما أنه جزء من برنامج «أبوظبي تلهم» الذي أطلقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لتعزيز الاستجابة الاستباقية في الحكومة والمجتمع، ودعم الابتكار وتطوير الأفكار التي تستطيع أن تخلق تأثيراً إيجابياً.

وسيركز «برنامج الشهادات المهنية» على أربعة تخصصات هي: المحاسبة والتمويل والتدقيق وإدارة المشاريع، وسيتم عرض البرنامج بنظام التعلم عن بُعد ويشمل البرنامج حضور الدورات التعليمية وتقديم الامتحانات.

وتشمل الشهادات الممنوحة ضمن البرنامج دبلوم المحاسب القانوني المُعتمد (ACCA) في المحاسبة والأعمال، ودبلوم معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين (CIMA) في المحاسبة الإدارية، أو تمهّد للمتعلمين إمكانية اكتساب المهارات اللازمة مثل ممارس للتدقيق الداخلي من معهد للمراجعين الداخليين (IIA). ويمكن التعرف إلى قائمة الدورات والشهادات الكاملة المُتاحة على موقع التسجيل https://adsg-pcp.questionpro.ae/.

وتعليقاً على المبادرة، قالت علياء عبد الله المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «من الضروري أن نواصل الاستثمار في فرص التعلّم المبتكرة خلال الظروف الراهنة، ونحن مهتمون بتوسيع نطاق «تحدي التعلم الرقمي»، الذي أطلقته الأكاديمية لتقديم مزيد من البرامج التدريبية للعاملين في قطاعات مهمة وحيوية في الدولة. ويسعدنا أن نعمل مع مجموعة المعارف مرة أخرى، ونتطلع إلى أن نرى أكثر من 1000 مستفيد من هذه البرامج».

سيكون التدريب مجانياً، وسيركز على التعلم عن بُعد من خلال التدريب الافتراضي تحت إشراف مدرّب (VILT)، والتعلم المباشر في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، وتتراوح فترة الدراسة في مختلف الشهادات بين أسبوع و60 يوماً. ويشرف على التدريب الافتراضي خبراء معتمدون يقدمون حلولاً وأنشطة تعليمية تجذب المتعلمين وتدفعهم إلى التفاعل مع المدرّبين. وتتطلب طرق التعليم المُبتكرة الحضور المنتظم لصفوف افتراضية مع المدربين، وإكمال المهام الفردية والجماعية لتحقيق استراتيجية التقييم المعتمدة لكل برنامج على حدة.

من جانبه قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: «سيضمن برنامج الشهادات المهنية الجديد قدرتنا على الارتقاء بمهارات مزيدٍ من الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات في مجالات التمويل والتدقيق وإدارة المشاريع والمحاسبة، بما يضمن حصولهم على مؤهلات معترف بها تساعدهم على التطور في القطاعات التي تُعد أساسية لاقتصاد دولة الإمارات.

وبالتزامن مع الأوضاع الراهنة التي تجعل إجراء التدريب الشخصي أمراً صعباً، يتيح لنا برنامج التدريب المهني تقديم حلول تدريب كاملة عن بُعد، بحيث يتمكن المشاركون من إتمام دوراتهم بسلاسة بدعم مدربين رائدين. لا شك في أن البرنامج سيكون أداة أساسية في هذا الوقت لمساعدة المتدربين على اختيار المؤهلات التي يحتاجونها لمساعدتهم على إحراز التقدم في حياتهم المهنية، ونحن فخورون جداً بالدعم الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي الحكومية من خلال هذه الشراكة».

وسيتاح البرنامج لسكان الإمارات المؤهلين ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 عاماً، سيحتاج المشاركون إلى مستويات محددة من اللغة الإنجليزية والرياضيات للحصول على قبول في البرنامج.

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