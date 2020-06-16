20 % نسبة الإنجاز في مركز تجاري البدع لتعاونية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة من خلال قطاع الاستثمار عن أن نسبة الإنجاز في مشروع المركز التجاري في منطقة البدع قد وصلت إلى نحو 20%، ويأتي تنفيذ هذا المشروع من منطلق سعي التعاونية لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية وهو التوسع والانتشار لخدمة المساهم والمتسوق عامة من خلال توفير فروع ذات مواصفات عالمية تتيح للمتسوقين تجربة تسوق فريدة، كما يأتي تنفيذ هذا المشروع رغبة من التعاونية في رفع المخزون الاستراتيجي للإمارة وللدولة ككل، حيث سيتم من خلال هذا الفرع زيادة المخزون الاستراتيجي بنسبة 7%.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تمضي تعاونية الاتحاد في خططها الداعمة للتوسع والانتشار وذلك من منطلق تحقيق أعلى مستويات الفائدة للمساهمين وتقديم أفضل العروض بأسعار تنافسية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية تعتزم خلال السنوات المقبلة التوسع والانتشار لإمارات أخرى منها العاصمة أبوظبي ومدينة العين والإمارات الشمالية».

وأضاف: «روعي في تنفيذ مشروع البدع تطبيق أفضل أساليب البناء الحديثة في الاستدامة والمواصفات العالمية، موضحاً أن المشروع الواقع في منطقة البدع في دبي بإطلالة مباشرة على شارع الوصل عبارة عن مركز تجاري مكون من طابقين سرداب وطابق أرضي وطابق أول بتكلفة 40 مليوناً و39 ألف درهم إمارتي وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 105970 قدماً مربعاً ويضم 61 موقفاً للسيارات موزعة على طابقي السرداب والأرضي، أما الطابق الأول فيضم سوبرماركت للتعاونية بمساحة 25484 قدماً مربعاً / 2367 متراً مربعاً، ومن المتوقع استكمال إنجاز المشروع في شهر يناير 2021».

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