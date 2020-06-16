مديرو المراكز التجارية ينضمون إلى مبادرة شرطة دبي «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - البيان

شارك مديرو المراكز التجارية في مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، لفتح الباب للراغبين بالتطوع ضمن فرق الدراجات الهوائية التخصصية الشرطية، والمشاركة في الجهود التي تبذلها شرطة دبي لتوعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد المقدم علي السويدي نائب مدير إدارة البحث الجنائي لأقسام ديرة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المراكز التجارية شريك أساسي ومهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المراكز التجارية تسهم في حماية المجتمع من خلال عدم السماح للمخالفين بالدخول للمراكز التجارية بوصفها أماكن حيوية تستلزم الحفاظ على سلامتها وسلامة مرتاديها، إلى جانب فحص درجة حرارة الزوار قبل دخولهم، والتأكد من التزامهم بالإرشادات الصحية، ومنع التجمعات.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في المراكز التجارية لأهميتها في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً ضبط عدد من المخالفين في المراكز التجارية لعدم التزامهم بارتداء الكمامات.

بدوره، أوضح الرائد محمد عبد الرحمن رئيس قسم أمن المراكز التجارية، أن شرطة دبي حريصة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة، وتعمل بكافة طاقتها وتكثف جهودها من أجل تحصين المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية لجميع أفراده، مضيفاً أن الدعم الكبير للقيادة العليا أسهم في تذليل كافة العقبات والصعوبات لمنع انتشار الفيروس في قطاع المراكز التجارية، ومن منطلق الشراكة الاستراتيجية حرص مديرو المراكز التجارية على تمثيل القطاع والانضمام إلى مبادرة شرطة دبي«شارك مع فرق الدراجات الهوائية».

وأضاف أن المشاركين في المبادرة هم رامي إبراهيم، ورضا حسن من ميراس، وأحمد الاغفلي من شركة نخيل، ومحمود الفلاسي، وخالد النعيمي من مركز دبي المالي العالمي، ومحمد فريدوني وعبد الحميد الخشابي من أسواق، وأحمد فائق من مركز الغرير، ومحمد الجسمي من ستي سنتر مردف، وفؤاد شرف، وحسين موسى من شركة الفطيم.

وأعرب مديرو المراكز التجارية عن سعادتهم بمشاركتهم في المبادرة، مؤكدين أن انضمامهم يأتي امتثالاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (الجميع اليوم مسؤول عن الجميع)، وحرصاً من قطاع المراكز التجارية على الانخراط في المبادرات المجتمعية لشرطة دبي.

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