صيانة مرافق 5 حدائق عامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال تجديد ورفع كفاءة دورات المياه العامة بحدائق النارجيل بمنطقة الخبيرة والزعفرانة والعائلة «ب» ودورات المياه على الواجهة البحرية لكورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى تجهيز كامل لدورات مياه أصحاب الهمم في هذه الحدائق، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1401511 درهماً، وذلك بهدف تعزيز المظهر الحضاري لحدائق العاصمة ورفع كفاء خدمات المرافق العامة المجهزة لأفراد المجتمع.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل ورفع 5 دورات مياه عامة في 5 حدائق مختلفة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، سواء بالمواد المستخدمة أو في التنفيذ، حيث شملت الأعمال تجديد كافة الأجهزة والتمديدات الصحية والكهربية، وتجديد سيراميك الأرضيات والحوائط، والأبواب الداخلية والخارجية.

وتتضمن الأعمال تركيب الأجهزة الصحية والأحواض الجديدة من الاستانلس ستيل المقاوم للصدأ وذات القدرة العالية على التحمل، وتركيب إضاءة جديدة موفرة للطاقة، وأبواب داخلية جديدة، وكذلك تركيب أجهزة كهربائية جديدة لتجفيف اليد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات الخارجية لدورات المياه.

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