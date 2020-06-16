شرطة دبي تنظم جلسة حوارية «عن بُعد» مع العسكريين

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس السعادة والإيجابية بشرطة دبي جلسة حوارية بعنوان: «كفيتوا ووفيتوا خط دفاعنا الأول» بحضور العقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، وعواطف السويدي، رئيس مجلس السعادة والإيجابية، والنقيب عبدالله عتيق، مقدم الجلسة، وبمشاركة أكثر من 180 عسكرياً من خط الدفاع الأول.

وأشاد العقيد بورقيبة، بالجهود الكبيرة والجبارة والمهمة لخط الدفاع الأول من منتسبي شرطة دبي، وأهمية ما قاموا به في الإمارة لمكافحة وباء فيروس كورونا «كوفيد-19» والحد من انتشاره، ودورهم في تأمين المناطق أمنياً، وتنفيذ خطط إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحرفية عالية تضمن السيطرة على الوضع الأمني والصحي، وتقديم الدعم الكامل لكافة فئات المجتمع والجهات من القطاعات الحيوية، معرضين حياتهم للخطر من أجل حماية وتأمين المجتمع.

واستعرض العقيد بورقيبة في بداية الجلسة، مختلف مراحل الأزمة، وكيفية التعامل معها منذ اللحظة الأولى، ومستوى الاستعداد الأمني لكافة القطاعات الشرطية، وكيفية التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة، ومستوى الإنجاز لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطط، وكيفية استخدام المورد البشري بشكل صحيح، ودور البنية التحتية الذكية من التقنيات الحديثة والمعدات والوسائل التي تمتلكها شرطة دبي في تعزيز العمل الأمني، والجاهزية التامة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات في هذه الظروف التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكفاءات المتنوعة والمتخصصة من كافة القطاعات الشرطية.

ومن جانبها، قالت عواطف السويدي: «نتقدم بخالص الشكر لكافة المشاركين، ونفخر في شرطة دبي ونعتز بخط دفاعنا الأول وكفاءته وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة بروح معنوية عالية».

ومن جانبه أشار النقيب عبدالله عتيق، إلى أن هذه الأزمة أظهرت المستوى المتميز لشرطة دبي في التعامل مع الأزمات، وأن الجهود المختلفة والتي قامت بها القطاعات الشرطية في السنوات الماضية لتطوير مستواها قد تجلت في التعامل مع هذه الجائحة، مؤكداً بأن ما يميز شرطة دبي بشكل كبير هو المورد البشري ذو الكفاءة العالية من كافة المستويات والرتب، والذي عمل بتناغم وبروح الفريق الواحد.

وشهدت الجلسة الحوارية نقاشات حول المراحل القادمة، وأجاب العقيد بورقيبة على استفسارات وتساؤلات المشاركين، وفي ختام الجلسة تم عمل سحب على جوائز عينية قيمة مقدمة من مجلس السعادة والإيجابية لأبطال الدفاع الأول.

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