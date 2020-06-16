25 دورة تثقيفية للعمال في أبوظبي لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعقد مركز أبوظبي للصحة العامة 25 دورة توعوية تثقيفية «عن بعد» حول العمل والتواجد في مقار العمل خلال جائحة «كورونا»، علماً بأن هذه الدورات أصبحت إلزامية لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي وذلك خلال يونيو الجاري ويوليو وأغسطس المقبلين باللغتين العربية والانجليزية، ويتوقع أن يحضر الدورات أكثر من 3600 شخص، حيث يستهدف المركز جميع الموظفين في إمارة أبوظبي للمشاركة في هذه الدورات من خلال منصة التدريب الافتراضي في برنامج «زووم» وذلك للمساهمة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وأكد المركز أن تلك الدورات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الموظفين وتحقيقاً للمصلحة العامة والعمل على رفع مستوى الوعي والتثقيف بين الموظفين للوقاية من الإصابة بمرض كورونا المستجد.

وأشار مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة أن:«هذه الدورات جاءت تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي تنتهجها الدولة بشأن التعامل مع الظروف الصحية الراهنة وحرصاً منا على صحة وسلامة الموظفين العائدين للعمل وتحقيقاً للمصلحة العامة والعمل على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للسيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويهدف مركز أبوظبي للصحة العامة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز صحة سكان إمارة أبوظبي وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تطبيق منظومة متكاملة للصحة العامة والبرامج الوقائية بأعلى المستويات من الابتكار والتميز والإبداع.

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