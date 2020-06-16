"طرق دبي" تحصل على الآيزو عن ريادتها في مجال الاستثمار والشؤون التجارية

المصدر: وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن حصولها على شهادة الآيزو 10014 من مؤسسة المعايير البريطانية British Standard Institute ، وذلك عن ريادتها في تطوير منظومة العمل للأنشطة التجارية والاستثمارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبر إبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة عن اعتزازه بهذه الشهادة التي مُنحت من مؤسسة مشهود لها بالشفافية والحيادية والتي تعكس جهود الهيئة في تطوير آليات عمل الأنشطة التجارية والاستثمار.

وقال إن شهادة الآيزو جاءت في إطار السعي الدائم للهيئة في تحقيق الفوائد المالية والاقتصادية والتركيز على فعالية وكفاءة العمليات بغرض تحقيق متطلبات العمل.

وأضاف أن هذه الشهادة عكست أيضاً جهود الهيئة في تحسين مستوى رضا المتعاملين والمستثمرين وذوي العلاقة بمنظومة الإجراءات الاستثمارية والتجارية فضلاً عن قدرة الهيئة على تقييم الممارسات الحالية والإدارة الفعّالة للتكاليف والتخطيط العلمي للموارد المتاحة وتحديد مجالات التحسين المحتملة والممكنة إلى جانب قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجيات التجارية وتطوير المنتجات الجديدة وتنفيذ الاتفاقيات المالية.

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