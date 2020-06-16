جامعة الإمارات تطلق تقنيات مبتكرة تعمل بدون لمس لمواجهة كورونا

المصدر: العين – داوود محمد

تمكّن فريق من الباحثين والمبتكرين وطلبة من جامعة الإمارات، بدعم من منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، بإطلاق شركة ناشئة تقدم تقنيات مبتكرة تعمل بدون لمس. وذلك للوقاية من انتشار "كورونا "بتطبيقات تقنية ذكية دون حاجة للمس المناطق التي يحتمل أن تكون ملوثه بالفيروس سيما مفاتيح المصاعد، والحد من انتقال العدوى للأشخاص الآخرين.

وأشار الدكتور فادي النجار، الشريك المؤسس، وأستاذ مساعد بقسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات في الجامعة، بأن منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار ومجلس التوازن الاقتصادي يوفران البيئة الداعمة التي ستمكننا من ابتكار وإطلاق تقنيات جديدة مطلوبة في المستقبل.

وتركز البحوث المشتركة مع الشركة على تحويل التقنيات المتوفرة إلى تقنيات بدون من دون لمس، وهي لوحة مفاتيح "TchK" للمصاعد التي تعمل بدون لمس، تتيح لمستخدمي المصاعد تشغليها دون الحاجة إلى الضغط على أية أزرار، تعمل بمجرد وضع الأصبع بالقرب من الزر المطلوب بدون الحاجة لملامسة سطحه. حيث المصاعد، وخاصة الأزرار، احتمالية عالية للإصابة بالعدوى، حيث يمكن للفيروس البقاء على الأسطح لفترة طويلة جدًا.

ويتميز نظام TchK بسهولة وأمان تركيبه على أية لوحات مفاتيح. وتم تثبيت هذه التقنية في مطارات أبو ظبي وعدد من مباني جامعة الإمارات.

ومن جهتها أعربت رزان يوسف، خريجة الهندسة الكيميائية من جامعة الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات في "ميتا تاتش" عن امتنانها لدولة الإمارات مؤكدة، بأن بالدعم غير المشروط والفرص المقدمة للشباب ورواد الأعمال في الدولة، حيث يُعد منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار نموذجا متميزاً لهذا الدعم، فهو يدعم شغف الابتكار ويقدم كافة أنواع الدعم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الصناعة، مما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة ".

كما أشارت لدكتورة نهال شبراك، المدير التنفيذي للمنتزه، نحن نعيش في عصر رقمي وفي خضم الثورة الصناعية الرابعة وإن الشباب لديهم فضول علمي كبير وهذا الفضول هو محرك الابتكار، وثمرة هذا الفضول العلمي هو رؤية تقنية رائدة نبعت من هذا الفضول -كتقنية أزرار المصاعد التي تعمل بدون لمس -تسهم بشكل إيجابي في مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وستواصل الجامعة وبالتعاون مع شركة "ميتا تاتش" بإطلاق تقنيات أخرى من شأنها أن تساعد المجتمع على أن يكون أكثر مرونة بعد انحسار وباء كوفيد-19 ". وتوفير فرص عمل للشباب، حيث سيعمل عشرة من خريجي الجامعة كمتدربين وفرصة الحصول على عمل دائم بعد انقضاء فترة التدريب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز