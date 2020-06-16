استئصال ورم وزنه 700 جرام في الغدة الدرقية لمريضة مسنة في "توام"

المصدر: العين - جميلة اسماعيل

تمكّن فريق جراحي بمستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، من استئصال ورم في الغدة الدرقية حجمه 20 سم ووزنه 700 جرام في عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت 5 ساعات تكللت بالنجاح لمريضة مسنة عمرها 70 عاماً كانت تعاني من تضخم كبير في الغدة الدرقية نتج عنه ضغط كبير على الأوعية الدموية بمنطقة الرقبة والصدر.

وأوضح الدكتور محمد أحمد الفلاسي، طبيب استشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والرأس والرقبة بالمستشفى، الذي أجرى العملية بمعاونة كل من الدكتور نور الدين الحسن والدكتور جون، أنه تم إجراء شق ممتد من الرقبة إلى آخر الصدر في منطقة بداية الحجاب الحاجز دون المساس بسلامة الصوت والأعصاب، مع الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية الكبيرة وقد ساهم ذلك في نجاح العملية وخروج المريض من المستشفى في صحة جيدة.

وأوضح الفلاسي أن المريضة التي تم إحالتها من إحدى المستشفيات الحكومية، كانت تعاني من آلام مبرحة ومضاعفات صحية خطيرة نظرا لكبر سنها. مشيرا إلى أن هذه الجراحة المعقدة التي امتدت من الرقبة الى منطقة الحجاب الحاجز ما تكللت بالنجاح لولا الإمكانيات والمقومات التشخيصية المتقدمة التي يمتلكها مستشفى توام، والخبرات والكفاءات العالمية المتميزة للأطباء المعالجين.

كما أشار إلى أن الأورام التي تصيب الغدة الدرقية قد تكون أورامًا حميدة أو خبيثة، ويعتبر الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية هو الطريقة الأفضل للتعامل مع سرطان الغدة الدرقية. ويتم استئصالها في حالات الأورام الحميدة عندما تتسبب في حدوث ضغطً على المجرى التنفسي أو المريء ويعاني المريض من صعوبة في البلع. أما في حالات أورام الغدة الدرقية الخبيثة فعادةً ما يتم علاجها بنسبة 99% دون مضاعفات، إذا ما تم استئصالها بشكل كامل وفقا للمعايير الطبية السليمة.

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