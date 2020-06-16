بلدية دبي تحدد 38 إجراءً احترازياً لإعادة فتح الحدائق والألعاب المائية

المصدر: دبي- وائل نعيم

حددت بلدية دبي 38 إجراء احترازي يجب اتباعها لمرحلة اعادة فتح الحدائق المائية والألعاب المائية بدأ من 16 الشهر الحالي وحتى إشعار آخر.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب على مشغلي الحدائق المائية والألعاب المائية في دبي ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطاقة الاستعابية في اللعبة المائية بما يعادل 4 متر مربع لكل شخص في نفس الوقت في اللعبة، ويجب تنظيم طابور الدخول بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل زائر أو بين كل مجموعة مع علامات ارضية تدل على مسافات التباعد 2 متر.

ويجب اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتنظيف وتعقيم الحديقة المائية والالعاب المائية قبل إعادة الافتتاح من ضمنها سحب عينات مياه للتأكد من خلو المياه من التلوث البكتيري وبكتريا الليوجينيلا، والالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه ومن أهمها سحب العينات الدوري والحافظ على نسبة الكلور في المياه .



الزام

كما ألزمت بلدية دبي مشغلي الحدائق المائية والألعاب المائية بتنظيف وتعقيم مكثف لجميع مواقع التلامس والمرافق المشتركة، وضرورة التعقيم بين كل مستخدم أو كل ساعة لجميع المعات والأدوات والمرافق المشتركة والالتزام بمادئ التباعد الاجتماعي 2 متر في جميع الأوقات وفي حال عدم الالتزام يتم إبقاء هذه المرافق مغلقة.

ومن بين الإجراءات الاحترازية حظر توفير أو تقديم المناشف، وعلى مرتادي منطقة الألعاب المائية إحضار المناشف الخاصة بهم، وضرورة توفير معقمات الأيدي في الأماكن العامة والمشتركة، والتأكد من أن نظام التهوية / التبريد وتكييف الهواء يعمل بشكل صحيح مع ضخ كمية مناسبة من الهواء النقي، كذلك توجيه الزوار بعدم مشاركة الأشخاص الأدوات التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التي تلامس الوجه مثل النظارات الواقية وسدادات الأنف وأدوات ومعدات الغطس وادوات الطعام المختلفة.

تدريب

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب أن يتم تدريب جميع الموظفين على الاجراءات المتعلقة بالسلامة والتعقيم والبتاعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمرتادين قبل دخول منطقة المسبح وعدم السماح لمن تظهر عليهم اعراض حرارة أعلى من37.5 من دخول الموقع.

كذلك ضرورة توفير منطقة عزل لاستقبال الحالات المشتبه بها لحين التواصل مع هيئة الصحة بدبي، وفي حال تواجد الحديقة المائية/ اللعبة في موقع يوجد به غرفة عزل يتم استخدام غرفة العزل في هذا الموقع دون الحاجة لغرفة عزل خاصة للحديقة المائية/ اللعبة، وعلى جميع الأشخاص الالتزام بمسافة 2 متر بينهم داخل وخارج منطقة اللعب وتلتزم مجموعات الأشخاص أكثر من 5 أشخاص بمسافة 4 أمتار بين كل مجموعة داخل وخارج منطقة اللعب ولا يسمح بمجموعات أكثر من 10 أشخاص وعلى مشغل الحديقة / اللعبة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك.

سعة استعابية

ويجب الحفاظ على السعة الاستعابية بمعدل شخص واحد لكل 4 أمتار مربعة ويجب وضع لافتات الطاقة الاستعابية للمسبح عند المدخل حسب حجم الحديقة المائية/اللعبة. كما يجب على جميع الزوار والعاملين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات ويمكن إزالتها أثناء اللعب بالألعاب.

ولا يسمح بجميع خدمات المسابح والسبا والساونا والجاكوزي، وبالتجمعات أو الفعاليات أو الحفلات من أي نوع، ويجب تشجيع وسائل الدفع الالكتروني ولا مانع من الدفع النقدي بالطريقة التقليدية، ويحظر ايجار الأشياء التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التي من المفترض أن تلامس الوجه مثل النظارات الواقية ومشابك الأنف.

كما يجب عدم السماح للمستخدمين الذين يعرضون سلامة ورفاهية الآخرين للخطر من خلال رفض الامتثال للارشادات في المبنى بعد التحذير المتكرر بالبقاء في المسبح أو منطقة حوض المسبح، ويجب تعقيم جميع الأدوات المؤجرة بعد كل استخدام، ويفضل توفير أشرطة المعصم من خلال موزع آلي أو توزيعها يدويا عند المدخل بعد فحص الحرارة.

ويسمح بظهور الشخصيات الكرتونية فقط في جدول محدد وفي مكان محدد مع عدم السماح باللقاء أو الترحيب بالضيوف مع تطبيق التباعد الاجتماعي، ويجب الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي في الحافلات ووسائل النقل من المواقف إلى الحديقة.

تفتيش

كما يجب الالتزام بجميع التعاميم الصادرة من بلدية دبي – إدارة الصحة والسلامة بشأن المحلات التجارية، والمؤسسات الغذائية، خدمة صف السيارات، المسابح وجميع التعاميم ذات الصلة، وسوف يتم متابعة هذه الاجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.



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