عبدالله بن زايد والسفير الأمريكي يبحثان عبر اتصال مرئي العلاقات الاستراتيجية والأوضاع في المنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع سعادة جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها ودفع آفاق التعاون المشترك في مجالات مختلفة منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.

واستعرض سموه وسعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد ... أشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق المشترك على صعيد تنفيذ عمليات إجلاء رعايا البلدين الصديقين وتبادل الخبرات لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على تعاون الجالية الأمريكية المقيمة في الدولة والتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة مؤكدا حرص دولة الإمارات على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لها وكافة المقيمين في الدولة.

كما أكد سموه على العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب وخاصة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار سموه إلى الحرص على تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية واستكشاف المزيد من الفرص في مجالات مختلفة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد سعادة جون راكولتا بالدور الرائد والجهود الكبيرة التي تقوم به دولة الإمارات خلال تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وحرصها على توفير الرعاية لكافة فئات المجتمع مثمنا الدعم الذي تقدمه الدولة لمختلف دول العالم لمساعدتها على احتواء تداعيات الجائحة.

وأكد سعادته على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز