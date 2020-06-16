عبد الله المري يدشن ميدان الرماية المتنقل في "أمن الهيئات والمنشآت"

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ميدان الرماية المتنقل في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وذلك بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد خبير خليل عبيد البشري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من مديري مراكز الشرطة.

وأشاد معاليه بتصميم المرمى المتنقل الذي يعد نقلة نوعية في طريق الابتكار وإيجاد الحلول المناسبة لكل الحالات والظروف الاستثنائية، مؤكداُ أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائماً لتكون رائدة في ابتكاراتها مستلهمةً ذلك من نهج القيادة الرشيدة الذي يتحدى كل الظروف بعزيمة وإصرار.

واستمع معاليه والحضور إلى شرح تفصيلي عن كيفية تصميم المرمى المتنقل ومميزاته من السيد خالد، مدير شركة "فيرست لاينز" المتعاونة مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وعلى هامش الحدث، قدم فريق عمل مدفع رمضان هدية تذكارية لمعالي القائد العام لشرطة دبي عبارة عن تصميم رائع مصنع من طلقة المدفع، كما تم إهداؤه كتابا يحتوي على آراء الجمهور في مدفع رمضان.

وفي الختام، قام معاليه بتكريم شركة "فيرست لاينز" والفنان التشكيلي جمال الحبروش الذي صمم طلقة المدفع، وذلك على تعاون الجانبين المثمر والبنّاء مع القيادة العامة لشرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز