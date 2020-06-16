حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لجلالته وتكللت بالنجاح بفضل من الله تعالى.

وعبر سموه فى البرقية عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالة الملك داعيا المولى العلي القدير أن يديم على جلالته لباس الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة العاهل المغربي .

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